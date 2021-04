Revelan más detalles del presunto abuso sexual de edil de Bogotá a una menor de edad

Familiar de la menor aseguró que el hombre fue su profesor en un colegio del barrio Las Cruces y que el funcionario habría admitido ante la familia de la adolescente que entró con ella al motel donde habrían ocurrido el hecho.

Se conocieron más detalles del presunto caso de abuso sexual del edil de Santa Fe, David Neira, a una menor de edad. En una entrevista con Blu Radio, Natalia, pariente de la joven, aseguró que el edil fue profesor de la menor y que el aparente hecho se habría presentado en un motel del barrio El Restrepo.

De acuerdo con Natalia, todo habría ocurrido después de que la menor de edad salió de su trabajo en un call center. “Ella sale a las dos de la tarde. Eran las 8:00 de la noche y no aparecía. La mamá la empezó a llamar, no contestaba. Nos rechazaba las llamadas”, relató en la emisora.

Después de eso, según la familiar, fue la misma menor la que, tiempo después le dijo a su familia que se encontraba tomando. “En un momento contesta el WhatsApp y solo escribe: ‘Ma, estoy tomando’. Allí empezó una mayor preocupación”, dijo.

Por esta razón es que los familiares siguieron llamando, pero quien terminó contestando el celular no fue la joven sino David Neira, quien les dijo que estaba con ella porque esta le había pedido ayuda. “Él dijo: mi alumna me pidió auxilio. Me pidió ayuda, que la salvara. Me dijo que estaba en un motel, entonces yo fui a salvarla”, dijo Natalia, quien aseguró que ese audio está grabado.

Sin embargo, la familia no creen esa versión, pues cuando Neira dejó a la menor en su casa, les habría confesado que había entrado con la adolescente al motel. “Ella (la presunta víctima) dice que entró al motel sola (…) pero cuando el profesor David nos la lleva, en sus tragos, porque iba muy ebrio, le confesó al tío y a la mamá que sí, que él entró a la residencia con la niña”, aseguró Natalia.

Además de esto, la familiar asegura que la menor llegó inconsciente. “Ella no se podía sostener de pie. Le preguntábamos cosas y no nos reconocía. Absolutamente nada. Entonces cuando él (David Neira) admite que entró con ella a la residencia, le dijo a la mamá: ´yo no quiero problemas, dígame cuanto quiere, yo tengo mucho dinero, podemos hablar y arreglarlo´”, indicó.

Ante estos señalamientos el edil señaló que “los hechos ocurridos no representan las luchas que he dado en mi vida privada ni pública, como tampoco las del movimiento político o colectividad a la que represento”, dijo en un comunicado, en el que también aclaró que está a disposición de las autoridades para aclarar la situación.

Cabe recordar que desde que se conoció la denuncia, la Fiscalía manifestó que el suceso se atendió como “acto urgente” en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda y la joven fue valorada en un centro médico para determinar lo ocurrido.