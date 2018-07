Votación en La Calera sería el 9 de septiembre

Revocatorias: de la euforia al naufragio

Javier González Penagos

Aunque en nueve municipios de Cundinamarca —sin incluir a Bogotá— se promovieron procesos para revocar a los alcaldes de sus cargos, siete se hundieron. Uno alcanzó las urnas, pero no logró el umbral, y otro, en La Calera, acaba de ser admitido. El de la capital sigue en veremos.

El año pasado, cuando los alcaldes y gobernadores cumplieron un año de mandato, los procesos de revocatoria en Cundinamarca tuvieron su auge. Aunque el caso de Bogotá —aún en veremos— es el más sonado, la idea de convocar a los ciudadanos a las urnas para decidir la permanencia de sus gobernantes se replicó en nueve municipios del departamento. Sin embargo, de estos apenas uno prosperó y tuvo votación (en Girardot), otro acaba de ser admitido para convocar a urnas (en La Calera) y los siete restantes naufragaron.

Se trata de los procesos emprendidos contra los mandatarios de Facatativá, Pandi, Tocancipá, Zipacón, Madrid, Mosquera y Gachancipá. Pese a que los comités promotores de las revocatorias esgrimían variadas razones para separar a los alcaldes de sus cargos —fundamentalmente incumplimiento del Plan de Gobierno y descontento generalizado—, sus intenciones no trascendieron, bien sea porque no cumplieron los requisitos o porque no lograron sumar los apoyos suficientes.

Hasta ahora, el único proceso en Cundinamarca que ha escalado hasta las urnas es el emprendido contra el alcalde de Girardot, César Fabián Villalba. La iniciativa, respaldada por 6.298 firmas de 4.296 requeridas, llegó a las urnas en septiembre del año pasado. No obstante, se hundió por falta de participación: aunque se necesitaba un mínimo de 19.250 ciudadanos para validar el proceso, apenas 9.064 salieron a votar.

¿Prosperará en La Calera?

En La Calera, hace menos de 15 días, la Registraduría certificó el cumplimiento de los apoyos mínimos requeridos y de los requisitos exigidos para que sus habitantes decidan si Ana Lucía Escobar (Cambio Radical) continúa en el cargo. A la mandataria le achacan supuestos malos manejos de recursos, sumados a denuncias por asuntos de salud, medio ambiente, educación y movilidad.

A través de una resolución, el organismo electoral dio luz verde al proceso tras avalar 2.967 apoyos de 1.668 requeridos. Según Germán Guevara, delegado de la Registraduría para Cundinamarca, el paso a seguir es que el gobernador, Jorge Rey, fije la fecha en la que se llevará a cabo la votación, la cual se podría definir esta semana. “Lo más probable es que se convoque el domingo 9 de septiembre, de acuerdo con los plazos que se piden para poder realizar el evento”, explicó el funcionario, precisando que los gastos serán asumidos por la Registraduría.

En este caso, para alcanzar el umbral mínimo se requiere la participación de al menos 5.202 ciudadanos, que corresponden al 40 % de los votos validados en las pasadas elecciones (13.006). Si se cumple este requisito, la decisión será la que adopten las mayorías.

Si al menos la mitad más uno apoya la salida de la alcaldesa del cargo, no se convocará a nuevas elecciones para elegir su reemplazo, teniendo en cuenta que falta menos de año y medio para que concluya su período. Así las cosas, tal como lo señala la ley, el gobernador de Cundinamarca será el encargado de designar un alcalde para lo que resta de mandato, el cual deberá pertenecer al mismo grupo político o coalición de la alcaldesa, en este caso Cambio Radical. Por el contrario, si la decisión resulta a favor de Escobar, la norma indica que los ciudadanos ya no podrán apostar por este mecanismo en lo que resta de su período.

Aunque contra la resolución que convoca a los calerunos a las urnas no procede ningún recurso, la alcaldesa Ana Lucía Escobar manifestó que está consultando el tema con sus abogados. La mandataria, quien se abstuvo de dar declaraciones al respecto, anticipó que está buscando recursos o medidas para frenar el proceso. En mayo del año pasado, la mandataria señaló que la revocatoria es un ataque de las fuerzas políticas tradicionales del municipio. En ese entonces aseguró: “Hay personas que no toleran que una mujer les haya ganado las elecciones”.

Lo cierto es que el proceso ya está en marcha. Aunque la convocatoria a las urnas es otro logro de quienes se oponen al mandato de la alcaldesa, se viene la etapa más compleja: que los ciudadanos acudan al llamado a las urnas. Sin embargo, vale aclarar que desde que existe esta figura, ningún mandatario ha sido revocado de su cargo, bien sea por incumplimiento de requisitos, por no haber alcanzado el umbral mínimo o por posibles intereses políticos que han frenado iniciativas ciudadanas.

Sin luz verde

BOGOTÁ

La revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa aún no se ha resuelto, por cuenta de una investigación administrativa y formulación de cargos contra el representante legal de uno de los comités. A pesar de que las firmas que respaldan el proceso están avaladas, se mantiene un debate legal alrededor de las finanzas del comité, lo que tiene frenada la iniciativa.

FACATATIVÁ

Aunque dos comités promovían el proceso de revocatoria contra el alcalde Pablo Emilio Malo, uno se terminó archivando por no cumplir con los requisitos exigidos y el otro por no aportar el número de apoyos requeridos para llegar a las urnas.

TOCANCIPÁ

La revocatoria contra Walfrando Forero fue archivada en mayo pasado, dado que no se recogieron los apoyos ciudadanos requeridos.

PANDI

Actualmente, la Registraduría está en proceso de archivar la iniciativa, porque no se recogieron las firmas necesarias y se vencieron los plazos para presentarlas. También hubo problemas con los estados contables del comité promotor.

ZIPACÓN

En septiembre de 2017 la Registraduría archivó la revocatoria contra Gustavo Cortés, teniendo en cuenta que no se presentaron los apoyos requeridos en los tiempos establecidos.

MADRID

El proceso contra Orlando Cardona Rojas se archivó, porque el comité promotor de su revocatoria no presentó las firmas para convocar a los ciudadanos a las urnas.

MOSQUERA

Tal como sucedió en Madrid, la revocatoria contra el alcalde de Mosquera, Raúl Emilio Casallas, no prosperó por falta de apoyos requeridos.

GACHANCIPÁ

Aunque los promotores de la revocatoria de José Joaquín Cubides recogieron firmas para respaldar el proceso, finalmente no presentaron los apoyos y la iniciativa fue archivada.

