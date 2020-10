¿Saldrá de viaje este puente festivo? Lea primero este abecé

Están listas las disposiciones para quienes saldrán de Bogotá en este puente festivo, el primero libre de restricciones de movilidad. Se espera que 1,2 millones de vehículos transiten por las vías de Cundinamarca y 752 mil por Bogotá. Consulte acá las particularidades del plan éxodo y retorno para este puente que va del 9 al 12 de octubre.

Desde el Puente de Reyes, en la primera semana de enero, los colombianos no tenían un puente festivo libre de las restricciones de movilidad impuestas para contener la propagación del coronavirus. Este puente, en el que se conmemora el Día de la Raza, será entonces especial pues muchos capitalinos aprovecharán para trasladarse a hoteles, fincas o segundas residencias en municipios turísticos y así despejar la mente tras siete meses de confinamiento.

>LEA: Un éxodo para probar lo que se ha aprendido del autocuidado

Según expertos en epidemiología, viajar este fin de semana no es pecado y no impactará directamente en la segunda ola de contagios que se prevé para final de año. Pese a eso, la recomendación principal es seguir aplicando las cuatro claves del autocuidado (uso de tapabocas, permanente lavado de manos, desinfección de superficies y distanciamiento), incluso en espacios cerrados como buses, vehículos y zonas comunes de hoteles, para aminorar las posibilidades de contagio. Antes de salir de viaje lea este abecé, pues por las condiciones del puente festivo habrá algunas modificaciones respecto a fines de semana de años anteriores.

¿Habrá algún tipo de restricción para el éxodo o retorno?

La única restricción es un pico y placa que dispuso Soacha para el retorno, el 12 de octubre. Se implementará en el sentido Girardot - Bogotá, con el objetivo de mejorar la movilidad tanto del municipio como en el ingreso a Bogotá y será en cuatro momentos.

¿Cómo será la restricción?

Primer momento: no habrá pico y placa hasta las 12:00 m. del lunes 12 de octubre.

Segundo momento: Entre 12:00 m. y 4:00 p.m. se permitirá el ingreso de vehículos pares.

Tercer momento: Entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m. ingresarán los vehículos con placa impar.

Cuarto momento: se levanta la medida después de las 8:00 p.m.

¿Habrá sanciones para quien incumpla?

No. Según el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, la idea es “no ser sancionatorios ni imponer comparendos, sino mejorar las condiciones de movilidad”. Sin embargo, los vehículos que no acaten los horarios de ingreso recibirán un “castigo”, que consistirá en ser desviados hacia Mondoñedo.

¿Cómo será el éxodo desde Bogotá?

La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá aumentarán los controles en las entradas y salidas de la capital y en corredores secundarios con vías de acceso. Allí realizarán operativos con radares para detectar excesos de velocidad. También se ubicarán puntos para toma de muestras por control de embriaguez en vía, controles de mal parqueo, revisión de documentos y del estado técnico-mecánico de los vehículos. También habrá un plan de priorización de semáforos, para prioridad a los corredores viales de mayor demanda.

¿Qué semáforos se priorizarán?

Se dará mayor paso a los vehículos que transiten por las salidas e ingresos más importantes: Autopista Sur, Calle 13 y Calle 80. La Secretaría de Movilidad pide a la ciudadanía respete y acate las señales para poder gestionar bien el tráfico vehicular.

¿Dónde estarán ubicados los puntos de control?

Los controles por embriaguez se realizarán no solo en vías sino cerca de centros comerciales, restaurantes y puntos de posibles aglomeraciones. Los puestos de control estarán ubicados desde este viernes en puntos de la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Calle 13, la Calle 80, la vía que conduce de Bogotá a Choachí, El Verjón, La Calera y la Vía al Llano.

¿Cómo será el protocolo en los municipios de Cundinamarca?

Los ojos más abiertos estarán en los municipios que tradicionalmente acogen el mayor número de viajeros durante las época de descanso: Anapoima, Apulo, Anolaima, La Mesa, Girardot, Nilo, Ricaurte, Silvania, Arbeláez, Villeta, La Vega, Cahcupay, El Colegio, Tocaima, Pasca, Granada, entre otros, Allí, la Policía dispondrá la mayor parte de los 1.000 policías de tránsito que habrá en total en Cundinamarca para coordinar el ingreso y la salida de vehículos.

¿Cómo operará la terminal de transportes?

Las tres sedes de la Terminal (Salitre, Sur y Norte) están operando al 100 % y en sus horarios habituales (6:00 a.m. a 10:00 p.m.). Según proyecta la gerente de la Terminal, María Carmenza Espitia, saldrán 130.000 pasajeros en 13.000 vehículos, un 45 % respecto al mismo puente de 2019.

¿La venta de pasajes sigue siendo exclusivamente en línea?

No. Ahora también se pueden comprar los pasajes de forma presencial. Sin embargo, desde la Terminal recomiendan que en lo posible se adquieran los tiquetes por online, para disminuir los contactos en las cabinas de las empresas.

¿Cómo será la operación de los buses?

Los buses que salen de la Terminal tendrán sillas demarcadas para garantizar la separación de pasajeros y que se cumpla con la capacidad máxima del 50 %.

¿Es seguro viajar en bus?

Hace dos semanas la Terminal recibió una doble certificación. El Icontec lo certificó por operaciones bioseguras y el Ministerio de Comercio le otorgó un sello de calidad. Este sello solo lo tienen cuatro aeropuertos del país y, según la gerente de la Terminal, “eso nos acredita como una terminal que cumple con todas las medidas de prevención. Así los usuarios pueden viajar con la confianza de que cumplimos con todos los protocolos”.

En todas las sedes de la Terminal habrá tamizaje, señalización para garantizar el distanciamiento, carteles recordando las recomendaciones básicas de autocuidado y puntos para lavado y desinfección de manos.

¿Y para viajar de forma biosegura en carro particular?

Expertos en epidemiología y salud pública piden que se sigan cumpliendo las medidas que tanto se han repetido estos meses. Tanto en vehículo particular como en buses las recomendaciones son las mismas: usar tapabocas, en especial si viajan personas de alto riesgo y que haya ventilación (ojalá de ventanas y no de aire acondicionado).

En el caso específico de carros particulares, los expertos recomiendan que ojalá el carro no vaya lleno y que en trayectos largos se hagan paradas para airear el vehículo y realizar limpieza de superficies con alcohol.

¿Qué otras recomendaciones hay para evitar contratiempos en el viaje?

Para tener un viaje sin dificultades la Secretaría de Movilidad hace las sugerencias básicas para viajes en carretera. Además de planear muy bien tanto el éxodo como el retorno, y ojalá realizar el regreso temprano, piden respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y las indicaciones de las autoridades de tránsito en la vía.

Antes de viajar, igualmente lo esencial: revisar las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo; verificar y tener a la mano los documentos del conductor y del vehículo (SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente), y llevar el equipo de carretera y prevención (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas).

¿Habrá restricción para vehículos de carga?

Sí. Los vehículos de carga de 3,4 toneladas en adelante tendrán restricción de carga el viernes de 3:00 p.m. a 11 p.m. y el sábado de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. El domingo no tendrán restricción, pero el lunes festivo sí habrá, de 8:00 a.m hasta la 1:00 a.m. del martes 13 de octubre.

¿Cómo serán los protocolos en los hoteles?

De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), los hoteles implementaron estaciones para limpieza de manos y calzado, permanente desinfección de habitaciones, control de aforo y exigencia de tapabocas sobre todo en zonas comunes.

Lo más importante y en lo que cada viajero debe ser totalmente sincero es en el registro de las condiciones de salud de los viajeros, pues en caso de algún caso positivo esa será la mejor forma de realizar un cerco epidemiológico.

¿Cómo comportarse en una piscina?

Lo primero a tener en cuenta es que no todas las piscina pueda operar. Solo aquellas que cuenten con la infraestructura necesaria para aplicar las medidas de prevención. En los establecimientos deben haber zonas de limpieza y desinfección para manos y calzado, alcohol, gel, toallas desechables y toma de temperatura.

Asimismo, los hoteles deben separar con barreras físicas los baños, para conservar el distanciamiento, y deben estar siempre habilitados y dotados con elementos de aseo personal para trabajadores y usuarios.

Los viajeros deben usar siempre tapabocas y, por supuesto, deben retirárselo antes de ingresar al agua y guardarlo en una bolsa, para usarlo de nuevo al salir de la piscina.

¿Qué hay de los viajes en avión?

El aeropuerto El Dorado viene aplicando varios protocolos anticovid. Los requerimientos básicos para poder viajar son el uso permanente y correcto de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento y el diligenciamiento del estado de salud en la aplicación CoronApp.

Para ingresar a Colombia, los viajeros deben presentar el resultado negativo de la prueba PCR de Covid-19, tomada con menos de 96 horas antes del vuelo.