Mientras el Distrito ha resaltado la importancia de volver a sitios de esparcimiento, como parques y centros comerciales, expertos hablan de la necesidad de recuperar espacios bajo las nuevas condiciones, con las que es necesario no bajar la guardia con las medidas de autocuidado.

Tras cinco meses de cuarentena, la salud mental fue uno de los temas determinantes a la hora de definir qué reabrir en Bogotá. Factores como la angustia, la ansiedad y la depresión se han ido desencadenando con el paso del tiempo, en el que el temor a contagiarse, la situación social y económica, el desempleo y la incertidumbre ante el futuro se incrementaron con el encierro.

Tan solo hay que ver las cifras del “Balance de salud mental en la pandemia por COVID-19 en Bogotá”, que hizo la Veeduría, en el que se evidencia que al menos el 63 % de las mujeres consultadas sienten más ansiedad y nerviosismo que antes de la cuarentena, mientras en el caso de los hombres la cifra es del 53 %. Asimismo, más de la mitad aseguraron que no hacen ejercicio, y aunque el 30 % de estos dijeron sentirse más cerca de su familia, el 23 % indicaron que tienen más desacuerdos en el hogar.

Algo similar demuestra el estudio “Salud mental y resiliencia en adultos jóvenes de Suramérica”, en el que participó la Universidad Javeriana, que muestra cómo en el país alrededor del 70 % de las personas, entre 18 y 24 años, sienten que el aislamiento afectó su formación académica y su futuro profesional, mientras que más de la mitad aseguraron que han sentido algo de ansiedad y depresión.

Es por ello que, en medio del anuncio de los parámetros de la nueva realidad, la alcaldesa Claudia López no paró de recalcar la necesidad de reanudar las actividades que implican un mayor grado de interacción social y que, dadas las circunstancias, se pueden propiciar en parques y lugares de esparcimiento, como centros comerciales y restaurantes.

La prioridad son los niños y jóvenes, ya que, además de estar entre las poblaciones con mayores vulnerabilidades en términos de salud mental, requieren recuperar el tiempo perdido en el colegio. Por esta razón, la Secretaría de Salud ha insistido en la necesidad de que los padres empiecen a limitar el tiempo que dedican a ver televisión, a usar internet o los videojuegos, y establecer rutinas en las que ayuden en los oficios de la casa, así como compartir espacios y propiciar encuentros con sus compañeros del colegio.

Esto debido a que el aislamiento prolongado, según señala el Distrito, también significa para ellos una pérdida de espacios sociales importantes como diálogos con sus amigos sin la presencia de adultos y pérdida de rutinas, que pueden aumentar la dependencia, generar retraimiento, enojo o malestar emocional, entre otras cosas.

En cuanto a los adultos, Sonia Tovar, subdirectora para la vejez de la Secretaría de Integración Social, ha dicho que existen otros tipos de temores, como la angustia por la soledad, al no poder recibir visitas. No obstante, señala que quienes viven en hogares geriátricos ya estaban mucho más preparados para el encierro, pero esto no los hace inmunes a las circunstancias.

En este mismo sentido, Cristina Pintos, psicóloga especializada en psicogerontología, señaló en un panel de envejecimiento de la misma Secretaría que, ante todo, es importante no minimizar las emociones de los adultos mayores, por lo que la invitación es a hablar, en especial de otras cosas que no giren alrededor de la pandemia, y aprovechar la oportunidad para escuchar y compartir.

Para Johana Romero, psicóloga clínica de la Universidad Sabana, esto es clave, aunque resalta que es fundamental aprender a vivir con la situación, no desconocer que la pandemia no ha acabado y tener claro que el desconfinamiento no es solo volver a salir, sino todo un proceso que incluye crear nuevas rutinas ante condiciones como el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el constante lavado de manos.

Al respecto, el Distrito mantiene abiertos canales de atención como la línea 106, las páginas Háblalo y Piénsalo, así como el Whatsapp 301 276 1197 para atender casos de salud mental. Por su parte, la Secretaría de la Mujer continuará reforzando la atención de la Línea Púrpura, para mujeres que necesiten ayuda, así como los programas para acompañar a las víctimas de maltrato físico y psicológico. A la par, en el Concejo se propuso brindar atención domiciliaria o de telemedicina en salud mental, con el fin de mejorar la capacidad pública y el acceso a las personas más vulnerables.

Aunque hasta ahora comienza este período denominado “nueva realidad” y no hay datos para dar conclusiones, lo cierto es que otros brotes como el del SARS-CoV en 2003 o del ébola en 2014 han demostrado que el aislamiento no solo puede generar estrés postraumático en infectados y personal médico, sino cambios en los estados de ánimo y perspectivas del futuro de quienes las han vivido de cerca. Ante todo esto será fundamental prestar atención a la salud mental, en especial porque si bien hay un poco de libertad para salir, esta no es completa, pues el autocuidado sigue siendo prioridad.