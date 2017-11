Salvan vida de bebé con malformación cráneo facial

Redacción Bogotá

La menor fue sometida a dos cirugías para reconstruir su rostro. La anomalía fue detectada a lo seis meses de gestación, pero la madre no quiso interrumpir el embarazo.

Dos cirugías salvaron a una menor de un año de edad que nació con una malformación cráneo facial que amenazaba su vida. La anomalía afectaba no solo afectaba la conformación de sus ojos, nariz y boca, sino que además su respiración.

Para mejorar la funcionalidad de su rostro, los especialistas realizaron dos cirugías para reorientar el crecimiento de los huesos de la cara y para realizar el cierre de dos fisuras que presentaba la menor y que de acuerdo con Andrés Duque, especialista en cirugías maxilofaciales de la USS Meissen, “si no se hubieran unido, la paciente tendría el ojo expuesto. Además, eso complicaría que no pudiera comer adecuadamente y, en un futuro, no podría hablar correctamente”.

Sumado a esto, la malformación habría afectado el desarrollo del cráneo y de tejidos blandos en la nariz, labios, ojos y el resto de la cara.

El caso de la menor, de acuerdo con Duque, es una condición que se presenta en uno de cada 12.000 recién nacidos, por lo que hasta ahora está en investigación. De este tipo de malformaciones se conoce que pueden ser generadas por causas genéticas o por complicaciones en el saco placentario.

La condición de la menor fue conocida por los médicos a los seis meses de la gestación, por lo que se le dio la opción a la madre de interrumpir el embarazo voluntariamente, pero ella no aceptó. “Tomé la decisión de tenerla y venirme para Bogotá, porque sé que acá hay muy buenos especialistas.”, dijo la mujer, de 39 años.

Recientemente, ene l Hospital de El Tunal se intervinieron los ojos de una recién nacida para tratar una retinopatía pre umbral que podría dejarla sin vista. “Los bebés presentan retinopatía porque hay una inmadurez en los vasos de la retina, consecuencia de la prematurez. Por ser tan frágiles, hay sangrado y pueden generar un desprendimiento de retina”, dijo la oftalmóloga pediatra, Claudia Marcela Uribe, quien también operó a la menor que presentó la malformación.