El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y el secretario Jurídico, William Mendieta, realizaron una transmisión para aclarar dudas sobre el piloto en los colegios, la venta de licor, los horarios para laborar y otros puntos clave de la nueva fase en la que entrará la ciudad este jueves.

Tras haber modificado el proyecto de decreto de la “nueva realidad”, el cual regirá en Bogotá a partir de este jueves 27 de agosto (si es avalado por el Ministerio del Interior y firmado por la alcaldesa Claudia López), han surgido varios cuestionamientos sobre esta nueva fase en la ciudad. Para despejar las dudas, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno y William Mendieta, secretario Jurídico, realizaron una transmisión para responder a las inquietudes.

Lo primero que dijo el funcionario fue que, el hecho de que se iniciara una nueva fase de reactivación económica no significaba dejar de aplicar con rigurosidad los protocolos. “En esta nueva realidad hay que tener presente que el coronavirus no se ha ido, sigue estando entre nosotros y es una enfermedad mortal, por eso hay que seguirnos cuidando”, dijo Gómez.

Después de recalcar la importancia del autocuidado y de las medidas, los funcionarios se dedicaron a responder preguntas puntuales:

¿Servicios no esenciales podrán comenzar a trabajar a partir de este jueves 27 de agosto?

Los servicios no esenciales, como el sector de construcción, manufactura, contabilidad, entre otros, están plenamente habilitados en las localidades que no tenían cuarentena y a partir de mañana, cuando ya haya terminado la medida, funcionarán con normalidad, pero deben regirse bajo los turnos establecidos.

¿Qué pasará con los pilotos en los colegios y universidades?

Por ahora comienza un de acuerdo entre docentes, padres de familia y la administración Distrital para definir cómo se desarrollaría la presencialidad en los centros educativos que así lo deseen. Se trata de la posibilidad de tener espacios presenciales con un aforo del 20 % y 25 %.

Pero todo esto dependerá del centro educativo, de la infraestructura y las decisiones que se tomen dentro de la comunidad académica. De querer abrir, deben presentar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Educación. En septiembre, los municipios que no tengan casos de COVID-19 o que tengan baja afectación podrán iniciar los pilotos. Pero la idea es que en Bogotá esto inicie en octubre.

¿Están permitidas las reuniones o las fiestas dentro de una vivienda?

Sí, si están permitidas. Sin embargo, el Distrito fue enfático en aclarar que lo ideal es que estas se desarrollen, en la medida de lo posible, en espacios exteriores pues si es dentro de una vivienda con poca ventilación es necesario acatar los cuidados de manera rigurosa para evitar riesgos.

¿Cómo funcionaran los turnos y los horarios con las modificaciones?

Lo que se busca es que, en promedio, haya alrededor de cuatro millones de personas circulando a diario en Bogotá. Con las modificaciones, coincidirán los miércoles y jueves sectores como la manufactura y los comercios al por mayor y al detal. Los sectores de oficinas o de servicios no podrán salir durante estos días y tendrán que mantener el teletrabajo.

Si continúan las protestas de los comerciantes, ¿cabe la posibilidad de que el decreto sea modificado?

No. El decreto no tendrá modificaciones por “presión” de los sectores que no estén de acuerdo con las medidas ya establecidas.

¿Los menores de 14 años podrán entrar a los restaurantes que vuelvan a abrir sus puertas?

Sí, los menores pueden ingresar. Los más importante es que esos restaurantes cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y respeten el aforo máximo del 25 %.

¿Se permite el consumo de licor?

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, excepto si está va acompañada de alguna comida en un restaurante. Por otra parte, la venta está restringida en toda la ciudad a partir de las 9:00 p.m. y hasta las 10:00 a.m.

¿Se permiten cultos religiosos?

Solo en dos modalidades: autoculto, misas a las que se asistirá en vehículos y con la estrategia “”Asómate a la ventana”, que llevará a los barrios las misas.

¿Se podrá viajar a municipios de Cundinamarca?

Sí, si se puede viajar, pero las personas que vayan a movilizarse deben tener en cuenta las medidas de bioseguridad decretadas en cada municipio.

¿Cuáles son los turnos de trabajo para comercios de autopartes y mantenimiento de vehículos?

Estos tendrán permiso para funcionar de lunes a jueves. Los lavaderos de carros no tienen restricción por lo que podrán funcionar todos los días sin horarios específicos.

¿Cómo funcionará el sector hotelero?

Los hoteles, apartahoteles y alojamiento pueden trabajar todos los días sin restricción horaria.

¿Continua la cuarentena estricta para adultos mayores o personas con hipertensión, obesidad y diabetes?

No, ya no hay restricción en su movilidad, pero sí deben tomar mayores cuidados pues son los que corren más riesgo de agravarse en caso de contagiarse.

¿Cómo funcionarán los centros comerciales?

Para entrar a establecimientos que vendan productos de primera necesidad no hay turno ni restricción horaria. Las plazoletas de comida puden laborar, los restaurantes de estas deben cumplir con los protocolos de bisoeguridad.

¿Se mantiene el pico y cédula?

Sí, se mantiene, sin embargo, no rige en caso de asistir a restaurantes.

¿Qué pasará con los vendedores informales?

Podrán trabajar junto al comercio al detal, de miércoles a domingo hasta las 9:00 p.m. Comerciantes que monten sus puestos los lunes y los martes podrían atenerse a que sean retirados por la Policía de Bogotá.

¿Qué pasará con los gimnasios?

Por el momento, los gimnasios no podrán funcionar al interior de sus establecimientos. Las actividades deportivas deben realizarse al aire libre.

¿Qué pasará con los vuelos internacionales?

La Alcaldía de Bogotá no tiene potestad para decidir sobre la apertura de vuelos internacionales, es el Gobierno nacional el que decide si se da vía libre a estos y cuales serían las rutas.

¿Se abrirá el sendero de Monserrate?

Sí, el sendero del cerro estará abierto al público. Los parques metropolitanos y zonales también se abrirán.

¿Abrirán las bibliotecas y museos?

Sí, y no tendrán turnos ni restricción horaria, entonces podrán laborar todos los días sin horarios específicos.