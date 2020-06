Cifras de la Secretaría de Salud reportaron que este domingo 14 de junio hay 405 pacientes sospechosos y confirmados para el virus en cuidados intensivos. Esto se traduce en una ocupación del 55.94% de las camas de UCI disponibles para COVID-19 en la ciudad.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó la alerta naranja en la ciudad luego de que este domingo 14 de junio se alcanzara el pico más alto en la ocupación de camas UCI disponibles para pacientes COVID-19. Según cifras de la Secretaría de Salud, 405 de las 724 camas con las que cuenta el Distrito para este fin, están en uso, lo que representa un porcentaje de ocupación del 55.94%.

“A medida que empezamos a flexibilizar se nos empezó a agravar la gente. Ya esta semana superamos el 50% de ocupación de UCI. No es dramático, pero estamos creciendo en el nivel de ocupación y todavía no han llegado los ventiladores que nos permita ampliar la capacidad. Vamos a tratar de que nos cuadre el incremento en la ocupación con la llegada de ventiladores, pero no nos podemos confiar", anunció la mandataria.

En consecuencia de esta declaratoria, a partir del próximo martes 16 el Distrito asumirá el control y manejo de todas las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, tanto de la red pública y privada.

"El Centro Regulatorio de Urgencias y Emergencias (CRUE) será el encargado de ordenar y coordinar a qué UCI va cada paciente buscando la equidad en el acceso a las UCI. Que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad y derecho a la salud, independiente de que sean públicas o privadas, sin distinguir afiliación. Se hace necesario definir un decreto con precios de referencia para establecer el pago desde las EPS hasta las IPS, esto va a ser definido por el Ministerio de Salud para todo el país. Ese pago, además, se debe hacer con un anticipo del 50%, una vez confirmado que se trate de un paciente con COVID-19″, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se comprometió a realizar auditorias diarias “para determinar que los pacientes que estén en las UCI realmente lo necesitan y están dentro de los parámetros para estar ahí”.

La Secretaría de Salud asume la rectoria de la referencia y contrarreferencia de pacientes para todas las unidades de cuidado intermedio e intensivo UCI y emitirá directrices para la regulación de la prestación de servicios de salud COVID-19 en la red pública y privada en Bogotá. pic.twitter.com/4rc8LY3T6f — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 14, 2020

La alcaldesa confirmó entonces que el 23 de junio llegarán los 145 primeros ventiladores que permitirán ampliar la oferta de camas UCI para pacientes con el virus. En adelante, estimamos que cada 15 días, en coordinación con el Ministerio de Salud, se estén recibiendo alrededor de 120 nuevos respiradores para la ciudad. “Modelos estiman que entre julio y agosto debe llegar el pico de la pandemia. Vamos a requerir más hospitalización y UCI, cada 15 días vamos a estar en premura, pero vamos a tratar de mantener la situación bajo control”, indicó López.

Con este panorama la mandataria definió que no se van a tomar medidas restrictivas adicionales para los bogotanos, a menos que la llegada de ventiladores se vea trocada por algún motivo.

Se levanta la alerta naranja en Kennedy

“Quiero agradecer a la ciudadanía de Kennedy su sacrificio y cuidado durante estos 15 días y decirles que valió la pena. La velocidad de contagio en la localidad empezó a bajar”, afirmó Claudia López. Por lo cual decidió levantar la medida restrictiva en la localidad.

¡Gracias Kennedy! Durante la cuarentena estricta logramos reducir la velocidad de contagio y por eso a partir del día martes la localidad dejará de tener las restricciones que venía teniendo.



¡Gracias por su esfuerzo y paciencia,todos los esfuerzos de cuidado valieron la pena! pic.twitter.com/ghDx1dqjHf — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 14, 2020

Pico y cédula en Bogotá

A partir del próximo martes 16 de junio los ciudadanos podrán salir a hacer sus diligencias, compras y acceder a servicios bajo la medida del pico y cédula. Esto quiere decir que los días pares no podrán salir las personas cuya cédula termina en par y los días impares no podrán salir los ciudadanos cuya cédula termine en número impar.

Bogotá tendrá Pico y Cédula excepto para salir a trabajar o temas médicos



👉Días impares NO podrán salir a compras/diligencias personas cuya cédula termina en impar.



👉Días pares NO podrán salir a compras/diligencias personas cuya cédula termina en par. pic.twitter.com/0kUvcHtMk5 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 14, 2020

Se habilita el comercio no esencial y servicios

A partir del martes 16 de junio los centros comerciales de la ciudad y los establecimientos de comercio no esenciales podrán abrir nuevamente. Sin embargo, estos locales comerciales podrán abrir solamente a partir de las 12:00 del mediodía y deberán controlar el ingreso de los clientes aplicando la restricción del pico y cédula.

Asimismo, previo a su reapertura, deberán inscribirse en la página de reactivación económica para que el establecimiento sea certificado por la Secretaría de Desarrollo económico y se constate que el mismo cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. Los locales de comercio no esencial que no cuenten con este certificado se expondrán a sanciones.

Para el caso de los centros comerciales, si un establecimiento comercial no cumple con las medidas de bioseguridad o no cuenta con el certificado, podría causar el cierre de todo el centro comercial.

El sector de servicios (comunicaciones, finanzas, contadores) también podrá retomar labores, pero bajo la modalidad de teletrabajo.

Estos serán los nuevos sectores autorizados para circular:



👉Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.



Estas empresas y establecimientos deberán inscribirse en la plataforma https://t.co/bcKPraZikK y 80% del sector servicios deberá trabajar en casa. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 14, 2020

En esa misma línea, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que “a partir de este miércoles se realizará un piloto con los principales centros comerciales y vendedores informales de San Victorino para que el famoso ‘madrugón’ se convierta en ‘trasnochón’. En todo momento es importante garantizar que sobre la vía no se generen grandes aglomeraciones. Esto mismo lo estamos dialogando con comerciantes de El 20 de Julio y de la Séptima”.

Se amplían horarios para actividad física

Otra medida que se flexibilizó fue la de la actividad física en la población mayor de 70 años que pasa de media hora de salida al aire libre, a una hora. Asimismo, se anunció que se realizará un piloto de reactivación social al aire libre, por lo que posiblemente la próxima semana se abrirá la ciclovía y los parques de la ciudad.

Noticia en desarrollo...