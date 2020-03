Se levanta la ciclovía temporal en la Avenida Boyacá

Como una medida para descongestionar el transporte público y así evitar la propagación del nuevo coronavirus, la administración Distrital añadió 117 kilómetros (temporales) a la red de ciclovías convencionales para que los bogotanos tengan más opciones de movilizarse.

No obstante, la alcaldesa Claudia López comunicó en la tarde de este martes que el tramo que se dispuso para tal fin en la Avenida Boyacá será el primero en levantarse pues, al analizar la baja cantidad de bicicletas en comparación del alta congestión vehicular en los carriles mixtos, se determinó que no estaba cumpliendo con el objetivo deseado.

Can base en la evaluación de número de usuarios vs impacto, decidimos levantar por hoy la ciclovía temporal en la Avenida Boyacá porque ha tenido bajo flujo de bicis vs alta congestión en los carriles mixtos.



El resto de las ciclovías temporales se mantiene!#BogotaSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/0GNE5gV8VY