Se refuerzan medidas de bioseguridad en Comisarias de Familia y Centros Proteger en Bogotá

Se han entregado 12.105 insumos de bioseguridad.

Con el fin de evitar el contagio por el COVID -19 se reforzarán las medidas de bioseguridad en las Comisarias de Familia y en los Centros Proteger, que siguen funcionando en medio de la pandemia. Desde marzo, la Secretaria de Integración Social ha realizado brigadas para entregar kits de bioseguridad en estos lugares.

“Esto nos ha permitido atender de manera efectiva, asumiendo la protección que requieren los funcionarios y las personas que hacen uso de los servicios, que son principalmente mujeres, niños, niñas y personas mayores en su condición de víctimas de violencia intrafamiliar”, dijo Omaira Orduz, subdirectora para la familia.

Integración Social ha realizado 12 brigadas para entregar kits de bioseguridad que contienen gel antibacterial, toallas de papel desechables, trajes de bioseguridad, tapabocas, alcohol, jabón antibacterial y guantes quirúrgicos, a alrededor de 800 funcionarios del Distrito.

En los Centros Proteger, que brindan atención integral a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos con medida de ubicación institucional, se atienden actualmente a 185 niños y niñas de manera permanente.

Por otro lado, las Comisarias de Familia son las encargadas de atender personas a las que le han vulnerado sus derechos y sufren violencia intrafamiliar. Incluso, debido a la cuarentena, las llamadas de ayuda y la atención se ha intensificado.

Hay 22 comisarías que prestan atención presencial de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; 10 semipermanentes que atienden de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.; 2 permanentes con atención las 24 horas; 1 en la zona rural de Sumapaz que opera de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; dos comisarías móviles; y la línea telefónica 3808400, ‘Una llamada de vida’.

“Tanto en las Comisarías de Familia como en los Centros de Protección estamos reforzando la necesidad de cumplir, de manera rigurosa, los protocolos de prevención: lavado de manos, no aglomeración de personas mantener el aislamiento, uso de trajes de bioseguridad, y la limpieza y desinfección permanente de las áreas donde se encuentran los funcionarios”, manifestó Orduz.

Entre el 31 de marzo y el 31 de mayo de 2020, las Comisarías de Familia atendieron 4.728 consultas, de las cuales, 4.048 fueron por violencia intrafamiliar, según la información del Sistema de Registro de Beneficiarios (SIRBE). En la línea “Una llamada de vida”, se atendieron 1.473 consultas y de ellas 1.318 fueron por violencia intrafamiliar.