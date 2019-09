Secretaría de Movilidad desmiente ‘Fake News’ sobre semáforos inteligentes

El despacho aseguró que una cadena en Whatsapp engaña a la ciudadanía haciéndole creer que, los sensores que integrarán algunos semáforos, registran infracciones a las normas de tránsito. No obstante, tales afirmaciones no son del todo falsas.

La semaforización inteligente en Bogotá es un tema que ha dado mucho de qué hablar. La conversación se avivó el pasado 14 de agosto cuando la Secretaría de Movilidad presentó el primer semáforo con cuenta regresiva en la ciudad, tecnología que ya lleva años en diversos municipios del país y que por eso, que se presentara como una novedad, despertó diversas críticas.

Sin embargo, la intención de la secretaría no fue exaltar esta sola implementación, sino anunciarla como uno de los varios componentes que, según el despacho, integra el desarrollo de la semaforización inteligente. Todo un sistema de tecnologías, que van más allá de los sensores con cuenta regresiva, con el que se buscan mejorar los tiempos de movilidad en la ciudad.

En suma, los adelantos detrás de esa semaforización inteligente son: contadores regresivos, sensores de tráfico, controladores de tráfico, cámaras salvavidas y uso de luces led (por el tema de ahorro en el consumo energético).

El detalle de este sistema y el funcionamiento de cada una de sus tecnologías podrá encontrarlo en la siguiente nota: ¿Qué tan inteligente será la semaforización?

La actualización más reciente de esta discusión tiene que ver con una cadena de Whatsapp que, según la secretaría, desinforma a la ciudadanía al hacerle creer las cámaras que serán instaladas en algunos de los semáforos tendrán la capacidad de registrar infracciones a las normas de tránsito.

¡Ojo! Que esta información que circula por chat no es correcta. Ten en cuenta que, aunque la #SemaforizaciónInteligenteBOG cuenta con sensores y cámaras, éstas no registran sanciones al Código de Transito, están allí para hacer conteos y regular el tráfico automáticamente. (️) pic.twitter.com/tCscOFosJM — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 17 de septiembre de 2019

Esto es lo que dice la presunta cadena: “Ojo, dentro de quince días inicia la implementación de semáforos inteligentes en Bogotá, vienen con cámara, la cámara registra:

Velocidad

Invasión de cebras

Paso de semáforos en amarillo y rojo

Invasión de intersección

Si está vigente el SOAT

Si está vigente la revisión técnico mecánica

Registra tecnicomecánica

Registra giros prohibidos

Por todo lo anterior registra comparendos electrónicos automáticos. Revisen que su SOAT y revisión estén vigentes. Practiquen paradas en amarillo y sin invadir cebras e intersecciones. No hagan giros prohibidos”.

Al respecto, la secretaría notificó que esa información no es correcta. “Tenga en cuenta que, aunque la semaforización inteligente de Bogotá cuenta con sensores y cámaras, éstas no registran sanciones al Código de Tránsito, están allí para hacer conteos y regular el tráfico automáticamente.



No obstante, las declaraciones del despacho están parcializadas, pues desconocen que sí existe una tecnología, que si bien no está instalada en los semáforos de la ciudad, sí detecta de forma automática excesos de velocidad, irrespeto a semáforos, giros indebidos, invasión del paso personal, de espacio público o de carriles de Transmilenio. A estas cámaras el mismo Distrito las llama “salvavidas”.

De hecho, en este momento avanza la primera fase de su implementación en la que se instalan 30 cámaras en diversos puntos de la ciudad. Con todo lo anterior, sí es falso que este sistema pueda detectar que incumplimentos en el SOAT y la Revisión Técnico Mecánica.

Los detalles de la anterior información los puede encontrar en la siguiente nota: Motos y bicicletas, el gran reto de la seguridad vial

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook