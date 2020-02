Secretaría de Movilidad se reunió con el taxista que se negó a prestar el servicio

“¿Por qué no pone una placa que diga para dónde sí va?’”, es el comentario de la pasajera cuando se entera que, después de haberse subido al vehículo, el taxista le dice que no puede ir hasta su lugar de destino. El video se volvió viral en redes sociales, hecho que levantó bastantes críticas pues se enmarcó en el Día sin Carro y a menos de una semana de la salida de Uber del país.

Me encontré esta joyita @JulianRoman

- Acabo de salir del hospital con mi hija y cojo el segundo taxi y me baja que por qué no va para banderas Y la solución es que coja entonces Uber!! Burlándose de que no tenemos más opcion y estamos obligados con este servicio de basura pic.twitter.com/kHO4fCIT8R