Secretaría de Salud de Bogotá abrió investigación por caso de Mauricio Orjuela

Ante la investigación que abrió la Procuraduría por la muerte de Mauricio Orjuela, en la que involucró al Eagat y el Hospital de Engativá, donde estuvo hospitalizado el periodista días antes de su muerte, en un comunicado la Secretaría de Salud anunció que abrió sus propias investigación.

Aunque la entidad Distital anunció que no dará detalles del caso con el fin de no entorpecer el proceso, anunció que envió al Hospital de Engativá una comisión de la dirección de Calidad para determinar de qué forma se procedió en el centro asistencial, qué protocolos se llevaron a cabo y qué ocurrió con los suministros que tanto la Personería como la Procuraduría señalan que no habían sido contratados.

De acuerdo con el ente de control, el primer lugar al que ingresó Orjuela fue dicho Hospital público donde no le habrían realizado un TAC por falta de suministros que no fueron contratados por la subred Norte. "Conforme a sus competencias de Inspección Vigilancia y Control, la Secretaría continuará realizando las indagaciones preliminares y recopilación del acervo probatorio, con el fin de proceder, si es el caso, a la apertura de un proceso sancionatorio", informó el Distrito.

Con respecto a que se haya incluido a la EAGAT dentro de la investigación, fuentes de la Secretaría señalan que esta no tendría relación con el caso, dado que su función dentro de la red de hospitales es asesorar y orientar las compras y no se encarga de hacer veeduría ni de la contratación de los procesos de compra de suministros de las subredes.

Desde la Superintendencia, ante el posible caso de negligencia, se asegura que el caso sería evaluado por el Tribunal de Ética Médica, quienes se encargarían de revisar, identificar y sancionar a los funcionarios de la salud involucrados en el hecho.