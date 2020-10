Secretario de Movilidad de Bogotá interpuso denuncia penal contra concejal del Centro Democrático

El secretario Nicolás Estupiñán denunció por injuria y calumnia al cabildante Andrés Forero, después de que ambos funcionarios tuvieran fuertes discrepancias en medio de un debate de control político por el proyecto de estacionamiento en vía. Forero, quien hace varios meses viene haciendo fuertes señalamientos contra el funcionario, se pronunció sobre la denuncia.

El duro choque entre el Distrito y la oposición en el Concejo, por cuenta del proyecto de parqueo en vía, subió de nivel y llegó a los estrados. El pasado martes 30 de septiembre, en el Concejo de Bogotá se llevó a acabo un acalorado debate por el proyecto de estacionamiento en vía, el cual busca implementar el Distrito bajo la premisa de tener una mejor organización de la movilidad y el espacio público de la ciudad. Durante la discusión, y desde días antes al debate, el concejal Andrés Forero (Centro Democrático), denunció presuntas irregularidades en la implementación del proyecto, que al parecer no le cayeron nada bien a Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, quien este viernes lo denunció ante la Fiscalía.

En el debate, el concejal Forero, quien ha sido el más activo al cuestionar el proyecto, dijo que interpuso cuatro derechos de petición a la Secretaría de Movilidad y, según reveló en el debate, al responderlo le mintieron en muchas de las respuestas. El principal reparo del cabildante, y en general de la oposición (Centro Democrático y Cambio Radical), es la participación del consorcio mexicano Jajomar en el proyecto, pues asegura que hubo una “competencia injusta”, frente a otros consorcios que participaban. De acuerdo con Forero, el consorcio fue evidentemente privilegiado para quedarse con la Alianza Público-Privada (APP) que iba a manejar el proyecto de modernización mediante parquímetros.

Tras más de cinco horas de críticas, pues concejales independientes e incluso de la bancada de gobierno (Alianza Verde y Polo Democrático) acogieron varios argumentos y pruebas de Forero, el secretario de Movilidad se defendió. De acuerdo con sus argumentos, el consorcio mexicano entró en el proyecto varios meses antes de que el ocupara el cargo. En específico, en septiembre de 2019, momento en el que ni siquiera se habían llevado a cabo las elecciones a la Alcaldía y por tanto, según afirmó, no le pasaba por la cabeza regresar a Bogotá porque no tenía ninguna propuesta para trabajar en su país natal.

>>>Lea: Las dudas que deja el parqueo en vía y otras herramientas para gestionar el tráfico de Bogotá

“A la alcaldesa López la conocí hasta el 15 de diciembre y ese proceso empezó en septiembre de 2019, cuando yo todavía vivía en Buenos Aires y no tenía ni expectativas de venir a Bogotá. El grupo mexicano entra mucho antes de que yo volviera a Colombia y esa línea de tiempo es muy importante. La primera reunión que sostengo con ellos es el 18 de febrero, me dijeron que iban a presentar una APP y así lo hicieron el 9 de marzo”, aclaró Estupiñán, quien independiente de eso aseguró que no había ningún tipo de irregularidades en el proyecto.

Un día después del debate, el secretario Estupiñán denunció al concejal Forero por los delitos de injuria y calumnia y ante la denuncia, el cabildante se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que la denuncia no le preocupa y que seguiría intentando llevar a cabo una moción en su contra. “Informo al secretario que maniobras de la alcaldía no sirvieron. Volvimos a radicar moción de observación con 15 firmas”, fue lo que dijo por medio de un trino.

.@nico_estupinan responde al debate de control político donde evidenciamos hechos gravísimos en su cartera denunciándome ante la fiscalía. No me amedrenta.



Informo al secretario que maniobras de la alcaldía no sirvieron. Volvimos a radicar moción de observación con 15 firmas. https://t.co/OoReuiDZAj — Andrés Forero CD #1️⃣ (@AForeroM) October 2, 2020

Y es que en medio del debate, el concejal Jorge Colmenares, copartidario de Forero, sugirió que las denuncias eran tan graves que ameritaban un pronunciamiento de la propia alcaldesa Claudia López. Además de eso, puso sobre la mesa la idea de promover una moción de censura contra el secretario de Movilidad. Ese día Forero aseguró que era muy complicado recoger los votos para la moción, dado que en términos generales este Concejo ha sido benévolo con el Distrito. Sin embargo, optó por impulsar una moción de observación, que tiene efectos simbólicos y solo necesita de 15 votos a favor.

En efecto, Forero recopiló más de las firmas esperadas. Su acta de proposición de la moción de observación fue suscrita por los cuatro concejales de su partido (Diana Diago y Humberto Amín, además de Forero y Colmenares) los cuatro de Cambio Radical (Carolina Arbélaez, Yefer Vega, Rolando González y Pedro Sierra), las cuatro cabildantes de Colombia Humana (Ati Quigua, Susana Muhamad, Heidy Sánchez y Ana Teres Bernal), dos del Partido Liberal (Sara Castellanos y Luz Marina Gordillo), uno del Polo (Carlos Carrillo), una de Alianza Verde (Lucía Bastidas) y uno de Bogotá para la Gente Juan Javier Baena). 17 en total. Sin embargo, horas después, Vega y González pidieron retirar sus firmas al considerar que necesitaban primero de un pronunciamiento de las autoridades competentes.

Vale aclarar que el novelón por el proyecto de parqueo en vía es por el trámite y los planes que había hasta antes de la propuesta que se presentó esta semana, y que cambia mucho respecto a lo que se venía estructurando. Ya no será una APP sino que el proyecto será operado por el Distrito, aunque los objetivos principales serán los mismos: ayudar a gestionar el tráfico y el espacio público de la ciudad y generar recursos para el transporte público de la ciudad.