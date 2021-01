Ante la llegada de la temporada escolar, la federación asegura que, como el regreso a clases de la capital será virtual, los comercios dedicados a vender recursos escolares tendrán pérdidas en sus ventas y en empleos.

Los colegios oficiales de Bogotá están a punto de iniciar un nuevo año escolar el próximo lunes 25 de enero y aunque a finales del 2020 la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había asegurado que este año iniciaría con clases presenciales, ya no será así, por la alerta roja que enfrenta la ciudad a causa de la pandemia. Ahora, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) asegura que los establecimientos del sector de papelería y útiles escolares tendrán grandes pérdidas durante la temporada escolar.

Según la federación, con la posibilidad de que las clases iniciaran presencialmente se creó una alta expectativa para los comerciantes frente a sus ventas este año, por lo que habían adquirido un gran número de productos, que según el gremio “no van a tener salida”. Además, aseguran que los recursos que habían quedado el año pasado, tampoco se rotarían este, lo cual causaría que muchos de ellos se dañaran.

Por otro lado, de acuerdo con Fenalco, los comercios ya habían contratado al 50 % del personal para impulso, mercadeo, logística y producción, el cual ya había sido incluso capacitado en protocolos de bioseguridad. Ahora, con el comienzo virtual de las clases, la federación calcula que el 80 % de ese personal fue cancelado.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, asegura que, históricamente, esta temporada es una de las más importantes para el comercio. “Las temporadas escolares representan para las compañías del sector el 80% de sus ventas anuales, además generaban alrededor de 13 mil empleos temporales en Bogotá de los cuales el 40% se convertían en empleos permanentes. Con la actual situación vamos dos temporadas escolares pérdidas, ahondando en el desempleo no solo en el sector comercio sino en toda la cadena de producción y distribución, se calcula que se perderán cerca de 10 mil empleos”, dijo.

De acuerdo con el gremio, este año este sector tendría pérdidas entre el 40 % y el 60 %. Además, el 50 % de los distribuidores mayoristas calculan que las tiendas de barrio, por ejemplo, no compraran útiles ante la incertidumbre en las ventas. Y a eso se le suma otra preocupación, las cuarentenas por localidades, en las que los establecimientos no esenciales no pueden abrir.

Por ello, la federación le ha solicitado a la Alcaldía de Bogotá que permita la reapertura de los comercios catalogados como no esenciales en las localidades en cuarentena estricta, con el fin de evitar que más empresas cierren este año.