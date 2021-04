¿Seguirá el Paro Nacional en los próximos días?

El Espectador habló con parte de las principales agremiaciones que han participado del Paro Nacional. Algunas aseguran que continuarán con la protesta hoy, incluso después de que inicie el toque de queda.

Avanza la jornada de manifestaciones convocadas para mostrar el rechazo a la reforma tributaria y demás premisas cobijadas bajo el Paro Nacional. Aunque en la mañana el panorama general fue pacífico, en las horas más recientes se han registrado confrontaciones sobre la carrera Séptima, llegando a la Plaza de Bolívar.

El balance también incluye la afectación al funcionamiento de Transmilenio, razón por la cual la alcaldesa Claudia López comunicó que este prestará servicio hasta las cinco de la tarde y recomienda a la ciudadanía iniciar el retorno hacia sus hogares desde las dos de la tarde.

Le puede interesar: En vivo Paro Nacional hoy en Bogotá: disturbios en la carrera Séptima

Parte de las preguntas que muchos se hacen es si mañana continuará la jornada del paro. El Espectador consultó al respecto a varias organizaciones promotoras de la movilización. William Agudelo, quien es el presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) aseguró que la protesta continúa hasta que se retire la reforma tributaria.

Agudelo además dijo que, aunque en la ciudad el toque de queda inicia a las ocho de la noche, seguramente habrá manifestantes hasta más tarde en la Plaza de Bolívar.

Lea también: Claudia López pide a lo bogotanos regresar a sus hogares a las dos de la tarde

“Esas son medidas que hacen para acabar con la marcha, pero aquí la gente permanecerá hasta más allá de las ocho de la noche. Tendremos un cacerolazo y en las diferentes localidades seguirá la protesta”, dijo.

Por su parte, la presidente de la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos (ACOE), Sandra Toro, explicó que mantendrán la protesta pacífica en el transcurso del día (planean dirigirse al Monumento a los Héroes o al Parque de los Hippies) pero todavía no tienen la certeza de si el día de mañana continuarán con las movilizaciones enmarcadas en el Paro Nacional.

Le sugerimos leer: Paro Nacional: denuncian agresiones del Esmad durante marchas en Bogotá

“Tenemos que ver cómo va avanzar mañana. No sabemos qué pueda pasar más tarde y no queremos que el Distrito crea que somos unos vándalos. No, somos personas de bien que nos manifestamos pacíficamente en la defensa de nuestros derechos”, dijo.

También hablamos con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), agremiación sindical que no descarta la posibilidad de que las manifestaciones continúen a los largo de la semana. Esperan reunirse con el Comité del Paro en las próximas horas para definir lo que puede pasar.

La alcaldesa de Bogotá agradeció a la gran mayoría de manifestantes por el desarrollo pacífico que le han dado a la jornada, y por el esfuerzo de respetar las medidas de bioseguridad, como lo son el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social, pues hay que tener en cuenta que la ocupación de camas UCI supera el 91 %.