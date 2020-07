Segundo día de cuarentena sectorizada en Bogotá

En Bogotá, más de 30 IPS alcanzaron el 100 % de ocupación UCI. La alcaldesa reiteró que no desestima la posibilidad de decretar una cuarentena general

Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito se preparan para el tercer día de cuarentena obligatoria (que irá hasta el 26 de julio) y cada día sirve para hacer evaluaciones. Y la de ayer fue una jornada en la que, si bien apenas comienza la estrategia, la alta ocupación de las UCI puso de nuevo sobre la mesa la opción de la cuarentena general.

El panorama de este martes fue complejo: la ocupación de las UCI alcanzó el 91,2 %, con 1.083 camas ocupadas (154 por casos confirmados y 929 por posibles contagios); la mayoría de las IPS reportaron una ocupación superior al 70 %, y más de 30 estar al 100 %. Solo cinco dicen estar por debajo del 69 %.

A lo que se sumó un desalentador pronóstico de la alcaldesa, Claudia López, quien indicó que para los próximos días se prevé que el sistema estará todo el tiempo a tope. “En la ciudad no habrá una cama vacía en las próximas semanas”, dijo. Esto se configura en un reto, porque si bien se espera que cada día se avance en la instalación de nuevas UCI (la meta es que se finalice agosto con 1.000 adicionales), la demanda también está creciendo paulatinamente.

Este escenario despertó la preocupación de los profesionales de la salud, que le insisten a la alcaldesa y al presidente Iván Duque decretar la cuarentena general en la ciudad. “Se va a presentar, y ya se está presentando, un desequilibrio entre la demanda y la oferta en términos de capacidades de respuesta de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Puedo tener 10 mil camas en el país, pero si esto no tiene las capacidades y la eficiencia resolutiva, que se las da el talento humano, no vamos a conseguir el propósito de la atención del paciente en estado crítico”, dijo José Luis Accini, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Amicci).

La alternativa no es nueva, incluso se viene discutiendo casi desde mediados de junio, pero ya levantó las primeras voces de protesta: las de los comerciantes, que se califican como un sector en estado crítico. Aunque hoy pueden funcionar establecimientos de servicios esenciales, como víveres, alimentos y droguerías, casi el 80 % de los 47.600 comercios en la zona de aislamiento están cerrados.

Fenalco pidió al Distrito descartar esa alternativa, pues terminaría perjudicando el tejido empresarial de Bogotá. La preocupación se intensifica al exponer que hay personas que viven y trabajan en localidades distintas, para quienes la cuarentena no será de 15 días, sino de 30. Según la Federación, mejor insistir en el cierre parcial de UPZ y el seguimiento inteligente a los contagiados y a su red próxima.

No obstante, es complejo mantener el equilibrio entre el cuidado de la economía y el de la salud, pues esta última se viene agravando y más cuando se espera el pico de la pandemia. En eso la alcaldesa ha tenido clara su prioridad y, por lo tanto, dijo, no descarta la posibilidad de un aislamiento general, en caso de que la cuarentena por localidades no dé resultados. Para evitar que ocurra, el compromiso de la gente será primordial. Por eso se les reitera mantener las medidas de autocuidado, permanecer en sus hogares y solo salir si es necesario.