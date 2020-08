En medio del operativo de la Alcaldía Local se identificó que algunas no tenían la documentación necesaria y otros presentaron permisos falsos.

En medio de un operativo en el barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, las autoridades sellaron seis bodegas de reciclaje que presentaron documentos falsos y una más que no contaba con todos los permisos necesarios.

De acuerdo con la alcaldesa local, Tatiana Piñeros, “se llevó a cabo la suspensión de la actividad comercial entre cinco y diez días y se compulsarán copias a los entes competentes para determinar la responsabilidad judicial de los mismos”.

Cinco de las bodegas suspendidas se encontraban la avenida Caracas con calle 24. Una sexta, sobre la transversal 17 con calle 24 y, en la carrera 19 con calle 24, presentó documentación falsa del Cuerpo de Bomberos, mientras que la séptima bodega, ubicada en la carrera 16 con calle 24, no tenía los documentos para operar.

“Me han sellado por un documento que no cumplía con las normas que exige la ley. Estos operativos son muy buenos porque uno aprende a trabajar con la administración y a ser más responsable con la ciudad, no mantener basura en la calle y aprender a dejar libre el espacio público. Mi recomendación es que no se dejen engañar de los tramitadores que viven estafando a los que trabajamos, yo no sabía este cuento, pero hoy ya nos enteramos y de ahora en adelante trabajaremos con ellos, con la administración”, dijo Samuel Sánchez, dueño de una de las bodegas suspendidas.

La Alcaldía Local aseguró que mantendrán las labores de control e inspección en la localidad para verificar que todos los establecimientos que se encuentren funcionando cumplan con las medidas de bioseguridad y la documentación necesaria para laborar.

El operativo fue realizado por la Alcaldía Local de Usaquén, en conjunto con la Personería de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Salud y Migración Colombia.