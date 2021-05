Seis policías y 23 civiles resultaron lesionados durante Paro Nacional del 5M en Bogotá

La alcaldesa de la capital, Claudia López, aseguró que la jornada de movilizaciones del miércoles fue menos “traumática” que las que el martes 4 de mayo. La mandataria reiteró el llamado al diálogo.

Este miércoles 5 de mayo se cumplió una semana desde el reinicio del Paro Nacional. La jornada estuvo marcada por manifestaciones masivas en diferentes puntos de la ciudad y al final del día la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un balance de cómo se desarrolló.

De acuerdo con López, este miércoles las manifestaciones fueron más pacíficas que las que se presentaron en la noche del martes 4 de mayo. “Hemos tenido una jornada mucho más tranquila en Bogotá. Quiero agradecerle a la ciudadanía, a los jóvenes, quienes hoy lograron hacer una movilización muy movida, en muchos sitios, mucho más pacífica y tranquila”, dijo la mandataria.

Pese a que en su mayoría las movilizaciones no fueron violentas, sí se presentaron personas heridas durante las movilizaciones: seis policías y 23 civiles. Estas personas ya fueron atendidas en centros de salud. “En temas de protección de la vida no hemos tenido muertos, la Defensoría había dicho que posiblemente habría 16 desaparecidos, pero no los hay, estuvieron en URI, la mayoría están libres, todos tuvieron su debido proceso, por lo que no hemos tenido riesgos tan grande de personas muertas o desaparecidas”, indicó López.

También hubo nuevos ataques a tres CAI, que se suman a los 25 que ya habían sido vandalizados en la noche del 4 de mayo. Asimismo, al menos tres estaciones de TransMilenio fueron afectadas. Este jueves el sistema de transporte tiene 51 estaciones cerradas por daños.

Finalmente, la alcaldesa reiteró el llamado del diálogo, pues asegura que es la manera en la que el país puede salir de la crisis en la que se encuentra.

