Solo serán cinco días de inscripciones, desde este 2 de octubre hasta el próximo 6 de octubre. Hay 5.000 cupos disponibles en la capital. Le contamos cómo puede aplicar.

Desde este viernes 5 de octubre y hasta él próximo martes 6 de octubre, los bogotanos tendrán la oportunidad de inscribirse a los cursos que brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la última convocatoria del año. Las personas que se inscriban comenzarán sus cursos el próximo 3 de noviembre.

La convocatoria es a nivel nacional, la capital del país cuenta con 5.000 cupos disponibles, en el Valle del Cauca hay 6.000 cupos, en Antioquia hay 4.000, Bolívar cuenta con poco más de 3.000 y Norte de Santander también tiene casi 3.000. Se trata de más de 382 cupos en programas auxiliares, 112 en operarios, más de 17.000 en técnicos, cerca de 30.000 en tecnólogos, 298 en profundizaciones técnicas y 60 en especializaciones tecnológicas.

También hay flexibilidad en los horarios, pues hay cuatro:

*Jornada diurna: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

*Jornada mixta: de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

*Jornada nocturna: de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

*Jornada de madrugada: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

“Los colombianos que se inscriban en esta convocatoria iniciarán sus clases el 3 de noviembre de este año, tenemos 257 opciones de formaciones con conocimientos pertinentes, que les abrirán puertas en el mercado laboral nacional e internacional”, dijo el director de Formación Profesional, Farid Figueroa.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en aplicar a alguno de los cursos deben seguir los siguientes pasos:

*Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co

*Ubicar el recuadro de la parte inferior izquierda que dice “¿Qué quiere estudiar?”, y seleccionar el tipo de programa que quiere estudiar. Se escribe una palabra clave y se selecciona la ciudad de residencia. Después puede pulsar en “Buscar”.

*Seleccionar el programa de formación que más se adecua a su búsqueda y leer los detalles y condiciones de este.

*Pulsar clic en Inscripción, si ya está registrado continuar con los pasos de inscripción, de lo contrario registrarse e inscribirse.

En caso de no pasar en el curso en el que se inscribió, el aspirante puede elegir otra opción siempre y cuando este cuente con cupos. Para ingresar, se debe tener el puntaje de las pruebas web que hace el SENA, de no tener la calificación requerida, no será admitido.