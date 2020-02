Show láser de Michael Jackson y otras actividades para este fin de semana en Bogotá

En el marco de “Mi Fiesta No Brava”, la alternativa distrital a las corridas de toros que se adelantan en La Santamaría, se han programado diversas actividades culturales para el disfrute de los bogotanos, cargadas de música, historia y naturaleza.

Show láser de Michael Jackson

El planetario de Bogotá, a modo de homenaje, presentará en su domo un show láser inspirado en el denominado ‘Rey del Pop’, Michael Jackson. El evento, en el que sonarán parte de las principales canciones del artista, se realizará desde este sábado 15, y hasta el 22 de febrero, a las siete de la noche.

Las tarifa para adultos es de $11.850, estudiantes $10.400, adulto mayor y personas con algún tipo de discapacidad $5.950.

¿Fiesta brava? “brava mi tía que conoce la historia del barrio y se la cuenta a los niños

Si es de los que le apasiona, o le interesa conocer la historia de Bogotá, El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en colaboración con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, realizaron en la mañana de este sábado un recorrido histórico para conocer los momentos más relevantes, y datos curiosos, de Bogotá en su época colonial.

La historia de los Mártires

Esta localidad de Bogotá concentra una importante oferta cultural e histórica. Es por lo anterior que el Distrito invita a los interesados a participar del “Museo expandido, los secretos de los Mártires”, un recorrido que se realizará el próximo domingo 16 de febrero, a las nueve de la mañana, en la Plaza de los Mártires (frente al obelisco), ubicada en la avenida Caracas con calle 10.

Para participar se requiere inscripción previa en la página www.idpc.gov.co

Sábado de Rock y Jazz

Este sábado las agrupaciones Ensamble de Jazz y Ensamble de Rock se presentarán en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (ubicada en carrera 3 #10 -27), desde las 11 de la mañana.

“Estas presentaciones musicales, con entrada libre, hacen parte del cierre del Recorrido Patrimonial “Fundaciones de Bogotá”, a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el cual iniciará a las 9:00 a.m., en el Parque Santander”, comunicó la alcaldía.

Conoce la naturaleza que hay en Bogotá

Mediante el cineforo Vecinos Inesperados, usted podrá conocer los animales con los que convivimos en la ciudad. La presentación del documental se realizará en simultáneo, a las tres de la tarde, en la Biblioteca Pública Las Ferias y en la Biblioteca Pública Usaquén.

Maratones de lectura

La idea de este evento es que la gente lea en voz alta poesía, relatos breves y libros ilustrados, en lo que se espera sea una jornada maratónica.

Conoce las fechas de este fin de semana:

Biblomóvil/El Verjón Bajo, km 11 vía Choachí - La Calera - sábado 15 - 2:00 p.m. a 5:00 p m.

Biblomóvil/Parque Independencia - Calle 26 Carrera Séptima, alrededores del Pabellón de la Luz - domingo 16 - 9:00 a m. a 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Virgilio Barco - Domingo, 16 de febrero - 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo - Domingo, 16 de febrero - 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - Domingo, 16 de febrero - 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - Domingo, 16 de febrero - 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Títeres para los más pequeños

Este 16 de febrero, a las tres de la tarde el Colectivo Miel realizará una presentación de títeres en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella.

