Si Bogotá está al borde del colapso hospitalario, ¿por qué flexibilizaron las medidas?

La alcaldesa Claudia López comunicó que, por cuenta del panorama que se vive en Colombia, el tercer pico del COVID-19 se extenderá hasta finales de mayo. Asegura que en estos momentos la mejor medida de autocuidado es la concertación.

Hace unas semanas, al referirse a la agresividad que ha tenido el virus en la tercera ola de la pandemia, la alcaldesa Claudia López dijo que los bogotanos vivirían las dos semanas más difíciles de sus vidas. Hoy su discurso es diferente, pues ya no serán dos sino por lo menos cuatro las semanas complejas, debido al agravante que, en esta materia, han significado las movilizaciones de los últimos días.

Es así como, el lunes, la capital cerró con una ocupación del 96 % en camas UCI para pacientes COVID-19, y una general del 95 %. Las estimaciones manejadas por la alcaldesa, con base en lo analizado por el Comité Epidemiológico, le permiten prever que en dos días la ciudad podría alcanzar el 98 % de ocupación y que el tercer pico de la pandemia se extendería hasta finales de mayo.

En suma, y como lo dijo textualmente, la ciudad está al borde de un colapso hospitalario. El más reciente reporte de Salud Data muestra que la capital tiene 610,5 casos activos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, registrando una tasa de mortalidad que en los hombres es de 283,9 por cada 100.000 y, en las mujeres, de 147,3 por cada 100.000. “No importa cuántas camas pongamos, porque sigue creciendo la ocupación”, manifestó la mandataria.

Paralelamente ocurre algo que muchos pueden considerar contradictorio y es que el Distrito, en vez de reforzar las medidas para contener la propagación del virus, aflojó las restricciones al acordar que desde el martes 11 de mayo todo establecimiento debe cerrar a las diez de la noche, para así dar paso al toque de queda que inicia a las once de la noche y va hasta las cuatro de la mañana. Del mismo modo se anunció ley seca desde las diez de la noche y hasta las cuatro de la mañana, además de la libertad que tienen las instituciones educativas para retornar a la presencialidad.

Tampoco hay cuarentenas (generales o por localidades), ni la medida de pico y cédula, como sí lo hubo en otros momentos complejos de la pandemia, donde incluso la situación era mejor que la actual. Según palabras de la alcaldesa, esto se convirtió en un “sálvese quien pueda”.

La razón por la cual decidió mantenerse al margen y depositar a la ciudadanía casi que enteramente la responsabilidad de lo que pueda ocurrir con la pandemia, es porque asegura que no puede ir en contra del derecho constitucional a la protesta.

“¿Cómo le decimos a una localidad que se encierre cuando el resto sale a movilizarse? ¿Con qué cara le decimos a los niños que se sacrifiquen cuando los adultos no lo están haciendo?”, son parte de sus argumentos.

Haciendo un recorrido de lo que lleva la pandemia en la capital, López asegura que no ha sido la Policía ni ninguna otra autoridad la que ha hecho que los ciudadanos respeten las medidas dictadas por el Distrito (aunque esto no implica que no se hayan impuesto comparendos por acatarlas, como ha sido el caso de las fiestas clandestinas), sino un pacto colectivo de cuidado, el cual ha llevado a que millones sean conscientes de la importancia del uso del tapabocas, el distanciamiento social, el no hacer reuniones con personas diferentes al núcleo familias y permanecer en casa en momentos críticos.

No obstante, dice que ese pacto se rompió. “Si cada quien decide que su interés particular prevalece sobre el otro, se quiebra ese pacto”, asegura.

Noticia en desarrollo...