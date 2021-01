Siete localidades de Bogotá siguen en cuarentena esta semana

Luego de cumplirse el confinamiento general en la capital, la medida sigue aplicando en las localidades de Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Puente Aranda. Conozca hasta cuándo va la restricción y las medidas que siguen rigiendo para el resto de la ciudad.

Este lunes finalizó el periodo de cuarentena general que decretó la semana pasada el Distrito, con el fin de contener la velocidad de propagación del coronavirus en Bogotá y bajar la presión a la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Tras la medida, por la que se impusieron 2.820 comparendos, aún quedan en cuarentena siete localidades de Bogotá del sur de la capital: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y Puente Aranda, que se añadieron el pasado 12 de enero al circuito de cuarentenas sectorizadas.

Estas siete localidades permanecerán en cuarentena hasta las 11:59 p.m. del próximo 28 de enero. No obstante, eso no significa que en el resto de la ciudad ya no aplica ninguna restricción. Tenga en cuenta que en toda la ciudad permanece el toque de queda nocturno, que funciona de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y, en principio, se aplicará también hasta el 28 de enero.

En principio, debido a que este lunes se llevará a cabo una reunión entre el Distrito y el Comité Epidemiológico nacional, en el que se evaluará la efectividad de estas medidas y se podrían decretar unas nuevas. Por ejemplo, se podrían aplicar ciertas restricciones en las localidades que aún no han tenido cuarentena sectorizada (Antonio Nariño, Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe y Chapinero).

Por lo pronto seguirá aplicándose también el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales y financieros (este lunes 25 de enero regirá la restricción para los ciudadanos cuya cédula termina en números impares). En cuanto a la ley seca, esta regirá solo en las localidades que están en cuarentena y durante el horario de toque de queda nocturno, aunque se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se realice mediante domicilios.

Para todas estas medidas hay ciertas excepciones, como la compra de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y otros artículos de primera necesidad, siempre y cuando se realicen entre 5:00 a.m. y 7:59 p.m., cuando inicia el toque de queda nocturno.

Otras personas exceptuadas de la norma son aquellas dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad o menores de 18 años; quienes deben atender asuntos de fuerza mayor, de extrema necesidad o emergencias médicas o veterinarias, algo que deberá ser acreditado ante las autoridades; y quienes hacen parte del personal de obras públicas, aeroportuario o de transporte público.

Quienes tienen viajes programados desde y hacia Bogotá también están exceptuados de la medida. Tampoco aplicará para los establecimientos gastronómicos, en los que sin embargo se deberán realizar las compras mediante comercio electrónico, por entrega a domicilio o por compra para llevar.