Siguen bajando los niveles de contaminación en Bogotá

Este miércoles, con corte a 10:30 a.m., cuatro de las 13 estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire registraron condiciones “favorables”, mientras que el resto indicó calidad del aire “moderada”.

La calidad del aire en Bogotá ha tenido una considerable mejoría durante la mañana de este miércoles, esto debido a cambios en los vientos que arrastraban el material particulado de los incendios forestales en el norte y oriente del país, además de las lluvias en diferentes regiones durante las últimas horas. Los niveles de concentración de material particulado PM2,5 sobre la atmósfera, según lo reportó la Secretaría de Ambiente, “siguen descendiendo”, teniendo en cuenta la medición IBOCA.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá reporta, con corte a 10:30 a.m., niveles favorables (azules) en cuatro estaciones: Suba, Engativá, Santa Fe y Tunjuelito, mientras que, las otras nueve, mantienen condiciones moderadas (verde). Esto quiere decir que la calidad del aire se considera aceptable y la contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud de los ciudadanos..

Lea también: Consejo Territorial de Planeación entregó concepto sobre el Plan de Desarrollo de Bogotá

De acuerdo con la aplicación Air Pollution in the World (aqicn.org), una plataforma avalada por la OMS que mide la calidad del aire en distintas capitales en el mundo, la calidad del aire en Bogotá, aunque ha mejorado, sigue siendo insalubre para grupos sensible a la polución en dos estaciones: Kennedy y Puente Aranda, mientras que solo en San Cristóbal la calidad del aire es “buena”. Las otras diez estaciones, según este indicador, permanecen en amarillo, es decir, con una calidad del aire moderada.

Cabe recordar que, en Bogotá, la medición se hace de acuerdo con índice IBOCA, que indica que la calidad del aire es "favorable" (azul) si las concentraciones de particulas de material de 2.5 micras (PM2,5) en el aire estan entre 0 y 10; "moderada" (verde) si están entre 10.1 y 20; "regular" (amarillo) si están entre 20.1 y 30; "mala" (naranja) si están entre 30.1 y 40; "muy mala" (roja) si están entre 40.1 y 60, y "peligrosa" (violeta) si están en entre 60.1 y 100.

Los monitoreos continúan de manera permanente y se espera que estas condiciones climáticas y atmosféricas se mantengan durante las próximas horas, aunque podrían varia en el transcurso de la semana, de acuerdo con el comportamiento de los vientos y los incendios en el país.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook