Smart Signal, virtual ganador de la licitación de semáforos en Bogotá

Hoy se adjudicará el contrato por casi $215.000 millones. La unión de dos empresas mexicanas y una ecuatoriana fue la única habilitada y calificado en la última evaluación. No obstante, otros dos oferentes esperan que acepten sus reclamos para volver a entrar en la pelea.

A pesar de todos los tropiezos y los reparos de la Procuraduría, finalmente hoy se adjudicará la licitación para la renovación de la red inteligente de semáforos en Bogotá. Fueron seis uniones temporales las que se presentaron, pero en la evaluación final sólo una logró cumplir todos los requisitos: Smart Signal, conformada por dos empresas mexicanas y una ecuatoriana. Es decir, si la secretaría de Movilidad acoge la última evaluación, sería la ganadora. Fuera de cumplir con cada una de las exigencias del proceso, ofreció renovar la red en $190.000 millones, casi $25.000 millones menos de lo presupuestado por el Distrito. (LEA: Secretario de Movilidad, indignado por actuar de la Procuraduría)

Smart Signal es una unión temporal conformada el pasado 3 de octubre en Monterrey (México) y en caso de ganar el contrato, durará mínimo tres años o lo que exija la obra. El socio mayoritario de esta UT es Alcolisti S.A., empresa constituida en Guayaquil (Ecuador), que cuenta con el 47 % de la participación y que se encargaría de la dirección del proyecto y el software de gestión de tráfico.

Lo acompañan la compañía Instalaciones y Mantenimiento de Equipos, con 43 % de la participación y que se encargará de las nuevas intersecciones y la operación del sistema de semáforos. Además, la empresa Semáforos Mexicanos (Semex), sociedad con sede en Nuevo León (México). Cuenta con el 10% de participación y que se encargaría de instalar todo el sistema semafórico. (Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

A pesar de ser la unión temporal más opcionada, como parte de los documentos que integran la licitación, un ciudadano mexicano pidió a las autoridades colombianas y, específicamente al Distrito, tener en cuenta los antecedentes de uno de los miembros de la sociedad.

“Como ciudadano mexicano, nacionalidad colombiana y viviendo en Bogotá hace 10 años, siento dolor de patria al ver cómo los señores de Semex están a punto de ganar la licitación y con la cual vendrán a hacer los mismos estragos que han hecho en mi país”, indicó el ciudadano quien se identificó como José María de la Cruz. (LEA: Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso)

Según el documento, la compañía, que ha instalado la red semafórica en el país centroaméricano, ha tenido líos en varias ciudades. Para justificarlo agregó dos artículos de prensa titulados: “Por litigio legal, seguirán las fallas en semáforos de Morelia” y “Asfixia Semex en Cancún”. En los artículos señalan a la empresa de ofrecer la instalación de semáforos a menor costo, pero sin garantías. (LEA: Seis firmas buscan el contrato de renovación semafórica en Bogotá)

Lucha en la evaluación

No obstante, la evaluación final, publicada el pasado 15 de diciembre, no es la última palabra. Los otros cinco oferentes, que quedaron inhabilitados, quemaron sus últimos cartuchos: apelaron los resultados, presentaron observaciones contra el virtual ganador y esperan que hoy en la audiencia de adjudicación se sepa si de nuevo entran en la puja. Durante el proceso se ha librado una verdadera batalla. (LEA: En 2018 Bogotá estrenaría sistema de semaforización inteligente)

Aunque por ahora están inhabilitados, hay dos uniones temporales que son fuertes competidores, que buscan dar la pelea hasta el último momento para quedarse el contrato. Se trata de Movilidad Futura (conformado por Siemens y Sutec), que se rajó en el aspecto técnico porque uno de sus integrantes no acreditó experiencia, y el consorcio argentino Kapsh, que se rajó en el aspecto financiero. Ambos grupos apelaron la evaluación y, de paso, denunciaron posibles incumplimientos del virtual ganador, con lo que esperan sacarlo de carrera. (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes)

Movilidad Futura, fuera de cuestionar la evaluación final y dar los argumentos por los cuales sí estaría habilitado para quedarse con el contrato, pidió inhabilitar a la UT Smart Signal, al encontrar un detalle: supuestamente no cumple con la experiencia ni los requisitos tecnológicos requeridos para quedarse con el negocio de la modernización de semáforos. “Presentó información errónea y que no es veraz en una de sus certificaciones”

Explica que uno de los requisitos para demostrar experiencia es tener un contrato finalizado en los últimos 10 años de diseño e implementación de un sistema semafórico. Para acreditar este punto, anexó un contrato que desarrolló en 2010 en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). No obstante, al revisar el contrato, no incluyó actividades de diseño. “Al consignar información falsa, eso es causal de rechazo”, dice el abogado del Movilidad Futura. Ese mismo aspecto lo aprovechó Kapsch para cuestionar la evaluación Smart Signal.

Virtual ganador

Smart Signal, como virtual ganador de la licitación, también aprovechó la opción de hacer observaciones y reclamó por la calificación que le dieron, a pesar de ser la única habilitada. Por un lado, pidió que su calificación fuera perfecta, porque cumplía todos los requisitos. Por el otro, cuestionó a sus más fuertes competidores.

De Kapsh señaló que no cumple con la experiencia, ya que la respaldó en un contrato que firmó en Quito (Ecuador) y que se encuentra en ejecución, por lo que no podría ser tenido en cuenta. De Movilidad Futura, señaló que la experiencia que adjuntó fue la de la empresa matriz de una de las integrantes de la unión temporal y no de su sucursal en Colombia. De igual forma, cuestionó la oferta económica, por ser muy baja, al ofrecer hacer la modernización en $173 mil millones ($43 mil millones menos que el presupuesto autorizado), cuando el mínimo aceptable es $183 mil millones. “Presentó un presupuesto artificialmente bajo”, indicó.

Hoy será un día decisivo para el proceso. Se espera que al medio día se conozca a la unión temporal o consorcio que modernizará la red de semáforos en Bogotá.

Los oferentes:

Smart Signal Cumple Semex SA 10% Instalación y mantenimiento de quipos 43% Alcolisti 47%

Consorcio Movilidad Futura No cumple Siemens SA 1% Sutec Sucursal Colombia 99%

KAPSCH SSI Bogotá Cumple Kapsch Trafficon Transportation 5% Kapsch Trafficon Transportation Argentina 95%

TY Croos Bogotá No cumple Cross Zlin A.S. 45% Tecno Avantis 37% Tráfico Inteligente Ltda 18%

UT TransBogotá NO cumple DataProm 51% DISICO 49%

Unión Temporal Tráfico Bogotá No Cumple Electronics Trafic 1% Etra Interandina S.A. 87% Etralux 1% Etra Bonal 1% Equipos y señalización y control 10%



