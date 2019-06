Soldado fue asesinado por presuntos sicarios en Ciudad Bolívar, Bogotá

Pixabay - Archivo particular

El abogado que lleva el caso del soldado aseguró que el asesinato fue hecho por grupos armados organizados por las características del hecho. Pixabay - Archivo particular

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida de Jhonnier Jardane Cano, un joven de 18 años que había llegado a Bogotá hace dos semanas para visitar a su familia y amigos, pues desde hace seis meses había sido trasladado hacía el departamento del Amazonas para prestar su servicio militar.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 27 de junio, en el barrio Manuela Beltrán, de la localidad de Ciudad Bolívar. La mamá de la víctima le contó a Citytv que su hijo salió rumbo a una de las tiendas de barrio y en el trayecto se encontró con su amigo, Leonardo Gómez. Ambos se fueron para la casa del allegado y justo cuando acababan de entrar a la residencia, dos presuntos sicarios dispararon en varias oportunidades, acabando con la vida de Cano.

Tras el ataque, ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital de Meissen, en el sur de Bogotá y allí el soldado perdió su última batalla, por la gravedad de sus heridas. La mámá asegura no tener conocimiento de amenazas en contra de su hijo, por lo que las autoridades indagan si el atentado estaba dirigido al soldado o a su amigo.

La familiar agregó que no ha recibido ningún acompañamiento por parte del Ejército. "Yo llamé, di la información a un oficial que contestó y me respondió que iba a informar a sus superiores. Me parece terrible que se lleven a los hijos de uno a prestar servicio, fallezcan y fuera como si se hubiese muerto un perro”, aseguró.

La Policía Metropolitana, por su parte, investiga lo ocurrido para identificar a los responsables de este homicidio.

