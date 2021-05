“Son los jóvenes a los que hay que invitar a dialogar, señor presidente”: Claudia López

La mandataria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que active un diálogo con los jóvenes quienes, para ella, son los protagonistas del Paro Nacional y de esa forma atender la crisis que hoy atraviesa el país.

Después de una noche violenta, en la que 214 personas, entre policías y civiles, resultaron heridos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció frente a las jornada de paro, que se realiza en la ciudad. Le pidió al Gobierno Nacional iniciar diálogos con los jóvenes, para salir de la crisis que atraviesa el país y así evitar más hechos de violencia.

“Bogotá tuvo anoche la jornada más violenta y dolorosa desde que inicio el Paro Nacional hace ocho días. Yo quiero invitar a la ciudadanía a reflexionar a dónde queremos llegar. Todo lo que se alarga en el tiempo sin un norte claro, se degrada y eso es justo lo que está pasando. Cada día tenemos menos movilización pacífica y más vandalismo. Entre más vandalismo haya habrá más choques con la Policía”, dijo la alcaldesa.

Además, según la alcaldesa, estos hechos de violencia se pueden estar presentado nuevamente en los próximos días, pues se trata de un “círculo vicioso”, por ello, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se instaure un diálogo con los jóvenes, que son los actores principales de las manifestaciones, con el fin de que realizar acuerdos y salir de la crisis que enfrenta el país.

“La salida política de esta crisis la tiene el Gobierno Nacional en sus manos. Con los que hay que dialogar son los que están en la calle y los que están en la calle son jóvenes. Jóvenes que en su mayoría ni estudian ni trabajan, jóvenes que sienten con dolor por no tener un futuro, que no se les está escuchando, que no se les toma en serio, que no se les convoca. Se convocan entre ellos. Es una burbuja en la que cada quien solo empieza escucharse a si mismo. Así es imposible a encontrar salidas de diálogo”, manifestó López.

De acuerdo con la información del Distrito, tan solo anoche (martes 4 de mayo) 214 personas salieron heridas en manifestaciones y actos vandálicos, de esas 104 son Policías y 110 son civiles. Además, 25 Comandos de Atención Inmediata (CAI) fueron vandalizados, al igual que el 40 % de TransMilenio, que este miércoles solo podrá operar hasta las 3:00 p.m.

“Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado. Si solo se rechaza el vandalismo y no se reconoce y rechaza el abuso de la fuerza, no hay manera de iniciar un diálogo. Hay que invitar a los jóvenes y a los policías heridos y dolidos a que ellos sean los primeros que puedan dialogar. Los alcaldes y alcaldesas de Colombia no podemos estar dedicados a contener, cuidar, mandar abogados, a tratar de que los unos no agredan a los otros. Nos la pasamos en la noche tratando de contener la violencia y la mañana visitando hospitales. No, eso no puede ser la vida. No fue a eso a lo que venimos”, dijo la alcaldesa.

Finalmente, el Distrito hizo un llamado para que los manifestantes permitan el paso de las ambulancias y del personal de salud, pues es indispensable para que se puedan seguir atendiendo las emergencias en los centros médicos de la ciudad.