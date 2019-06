Supersociedades anunció que Tranzit, operador del SITP en Usme, entró en proceso de liquidación

Tal como estaba previsto, la Superintendencia de Sociedades anunció el proceso de liquidación del concesionario Tranzit S.A.S., que hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), argumentando que este operador no entregó el acuerdo de reorganización, admitido el 13 de marzo del 2017.

El organismo estatal tomó esta decisión con base al incumplimiento de un proceso de reestructuración operacional, administrativa y de activos y pasivos, que era necesario para preservar esta empresa y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.

No obstante, la Supersociedades señaló que, en procura de garantizar la continuidad del servicio de transporte y evitar la afectación de los usuarios, Tranzit S.A.S. podrá continuar operando por un plazo adicional mientras se define la manera en que se garantizará la prestación del servicio público en Usme, sur de Bogotá. (Lea también: Los caminos de Tranzit, el operador del SITP que rechazó la renegociación)

El pasado jueves 27 de marzo la junta directiva, administradores y directivos de Tranzit S.A.S. se refirió al proceso de reorganización indicando que “se encaminaron todos los esfuerzos por lograr la viabilidad de la empresa, no obstante, al no alcanzar todas las condiciones requeridas para la fórmula del acuerdo de acreedores, no fue posible obtener el voto positivo de estos que lo aprobara”.

Así las cosas, el operador anticipó que en cualquier momento el juez del concurso podría notificar el auto de liquidación de la compañía y convocó a una rueda de prensa junto al equipo de Transmilenio S.A. que se realizó este viernes, en la que Transmilenio anunció el plan de contingencia para hacerle frente a la salida de este concesionario. (Le puede interesar: Tranzit marcará el futuro del SITP)

La gerente de la empresa Maria Consuelo Araujo, expresó que se quiere dar un parte de tranquilidad para los usuarios de las localidades Rafael Uribe Uribe, Usme y Antonio Nariño, ya que se puso en marcha un plan de atención para prestar el servicio.

"El plan implica ir reemplazando la operación de Tranzit por la de otros concesionarios en tres fases, es decir que se seguirá atendiendo la operación con buses azules de otras empresas".

Así mismo, aseguró que para garantizar la oferta laboral a los conductores y operadores de Tranzit, este semana se llevará a cabo una feria de empleo para que se vinculen a otras empresas del SITP, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en la localidad de Usme.

Tranzit S.A.S., está encargada de 48 rutas en la localidad de Usme y era uno de los tres operadores que estaba en proceso de reorganización junto a Masivo Capital y Suma. Con esta nueva liquidación, el SITP quedaría con seis operadores vigentes, de los nueve que operaban cuando entró en funcionamiento.

