Suspenden obras en humedal Jaboque, en Bogotá

La Secretaría de Ambiente impuso cinco medidas preventivas de suspensión al evidenciar que no cumplen con los permisos ambientales. El Acueducto de Bogotá respondió ante los sellamientos en este y el humedal Juan Amarillo.

En medio de una visita técnica realizada en el humedal Jaboque, la Secretaría de Ambiente decidió imponer cinco medidas preventivas de suspensión en diferentes tramos de la obra, al evidenciar actividades que no están permitidas en los permisos ambientales otorgados y estructuras que no se incluyeron en las resoluciones autorizadas. Entre estas, se encuentra un mirador que si bien, cuenta con los permisos ambientales, está por fuera de las coordenadas demarcadas para su construcción en la Resolución 711 de 2019.

Según la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, “como autoridad ambiental hemos sido respetuosa tanto de los pronunciamientos judiciales como de los de los órganos de control, además, por supuesto, de seguir el debido proceso. Los operativos realizados durante las últimas dos semanas han conducido al sellamiento de frentes de obra en ambos humedales. Continuaremos defendiendo el medio ambiente con absoluto respeto a la ley”.

A partir del lunes, la Secretaría tendrá tres días para hacer públicas las medidas cautelares y posteriormente definir si abre una investigación ante los hallazgos hechos. Aunque el sellamiento es temporal, solo se levantará hasta que se cumplan las condiciones que se establecen en los permisos ambientales.

La Alcaldía ha reiterado que varias de las obras dentro de los humedales de la ciudad que fueron dejadas por la administración pasada no representan el proyecto de ciudad de la alcaldesa Claudia López, quien ha dicho que no permitirá obras que no tengan viabilidad ambiental y puedan afectar las áreas protegidas.

Pese a ello, ante los cierres que se han realizado en las últimas semanas tanto en el humedal Jaboque (cinco medidas preventivas) como en el Juan Amarillo (seis medidas preventivas), el Acueducto de Bogotá señaló que desde el 2017 ha venido realizando intervenciones en quebradas, ríos y humedales como parte de las medidas complementarias para proteger los cuerpos de agua, debido a que se evidenció “el incremento de conexiones erradas (vertimientos de aguas contaminantes al humedal), invasiones ilegales urbanas, uso de espacio del humedal para actividades económicas no legalizadas, incremento de inseguridad, zonas de uso exclusivo para habitantes cercanos al humedal, separadores sociales de zonas de estratos altos y estratos bajos, muros de exclusión”.

Asimismo, llamaron la atención en que las obras fueron pensadas para generar menores impactos al ecosistema y en el caso de los humedales se ha avanzado en un 64% en las obras en el Juan Amarillo y en un 38%, en las de Jaboque.

En cuanto al corredor en el humedal Juan Amarillo manifiestan que cumplen los requerimientos que se dieron en 2017 y aseguraron que el uso de concreto se hace pensando en la durabilidad en el tiempo, “debido a que se construyó en lo que antes era un botadero de basura, la inestabilidad del terreno y la humedad de la zona. Un material diferente a este representaría un riesgo de estabilidad”, dice el comunicado.

Finalmente, indicaron que han hecho la corrección de 172 conexiones erradas en los cuerpos de agua: Quebrada Chiguaza, Quebrada Trompeta, Humedal El Tunjo, Humedal Jaboque, Humedal Juan Amarillo y sus planes buscan dar cumplimiento al plan de desarrollo actual."No hay peor delito contra los humedales que el olvido de los ciudadanos", concluyen.