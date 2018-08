Suspenden a policías que rompieron ventana de una camioneta tras desacato de la conductora

En pleno centro de Bogotá se registró este viernes un delicado episodio entre dos ciudadanos y varios miembros de la seccional de Tránsito de la Policía. En redes sociales se hizo viral el video de un uniformado tocando varias veces con el bolillo la ventana de una camioneta, que era conducida por una mujer de 49 años. En la grabación se puede ver a un policía, rodeado de varios curiosos que llegaron al lugar, pidiéndole a la mujer los papeles del vehículo y que descendiera del mismo.

La conductora de la camioneta, rodeada por otros policías de pie y en motocicletas, nunca atendió el llamado de las autoridades. Por eso, y tras ocho advertencias a la mujer, uno de los uniformados decide romper el vidrio de la camioneta, hecho que se ha controvertido al considerar que fue un abuso de autoridad. Las personas que vigilaban el procedimiento policial, intentaron involucrarse en la discusión, por lo que otros policías también entraron en acción.

La actuación les costó a los uniformados ser apartados de sus cargos. Mientras tanto, la institución señaló que investigará lo ocurrido para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el caso.

La reacción de los policías, sin embargo, no fue solo por el desacato de la dueña de la camioneta de servcio especial. Minutos antes de lo ocurrido, la camioneta estaba parqueada en un sitio prohibido. Allí empezó toda la escena: el policía que impuso el comparendo por la infracción pidió, también en más de cinco ocasiones, los papeles del vehículo. En ese momento, quien conducía la camioneta era un joven que ignoró por completo las solicitudes del uniformado.

“Caballero es tan amable me permite licencia de conducción y cédula, si no me va a tocar notificarle otra orden de comparendo, Ya le he dicho como veinte veces”, dice el policía en una parte de la discusión, que también quedó registrada en video. Tras reiteradas solicitudes, el joven decide subir la ventana de la camioneta e ignorar el llamado, y unos segundos después se sube al vehículo la mujer, quien decide encenderlo y huir del lugar. Naturalmente, las autoridades la siguen y la interceptan cuadran más adelante, donde ocurre la escena del rompimiento de la ventana.

Quien estaba dentro del vehículo inicialmente era Brayan Quintero, hijo de la mujer que huyó en la camioneta. En diálogo con RCN Radio, Quintero aseguró que no salieron del vehículo porque hubo malos tratos de las autoridades.

"Desde el primer momento que llegaron fue un trato agresivo y cuando le dicen que se baje del carro, le desenfundan un arma de fuego y hay muchos testigos que ven lo sucedido, es ahí cuando se rehusa totalmente a bajarse". Quintero y su madre anunciaron denuncias a los uniformados por los daños materiales causados a la camioneta.

