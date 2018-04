Suspenden por segunda vez la licencia de conducción de Hernando Zabaleta

La Secretaría de Movilidad reportó que el abogado y excandidato a la Cámara de Representantes es un reincidente de infracciones de tránsito. En 2017 tuvo la licencia suspendida por seis meses. Ahora, tras el "Usted no sabe quién soy yo?" que protagonizó, se le suspendió de nuevo por un año.

Hernando Zabaleta se hizo célebre por su airada reacción mientras le imponían un comparendo. La multa de tránsito que advirtió la patrullera Karen Granados fue la última de un extenso historial de sanciones que tiene el abogado y excandidato a la Cámara de Representantes, que logró con su acto al estilo “¿Usted no sabe quién soy yo?” la notoriedad que no tuvo durante su campaña. Tal es el expediente de tránsito de Zabaleta que volvió a conducir hasta el pasado 4 de diciembre de 2017, luego de que en junio de 2017 se le declarara reincidente, motivo por el que se le suspendió la licencia de conducción por un periodo de seis meses. (LEA: Abogado que intimidó a la patrullera Karen Granados ahora la denunciará)

Tras el acto que protagonizó Zabaleta este fin de semana, en el que no solo cometió una infracción de tránsito sino que amenazó e intimidó a la patrullera que le impuso el comparendo, la Secretaría de Movilidad decidió hacer efectivo el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito (CNT), que indica que “en caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción”. De esta forma, la autoridad de tránsito le suspendió por segunda vez, y por un periodo de un año, la licencia de conducción de Zabaleta.

Zabaleta tendrá diez días hábiles para presentar recursos ante la decisión de la Secretaría de Movilidad, y deberá presentarse ante la Subdirección de Contravenciones de Tránsito para que allí le notifiquen personalmente que su licencia de conducción fue suspendida.

Historial de infracciones

El reporte completo que arroja el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), evidencia que Zabaleta tiene comparendos pendientes de pago que suman $1’851.597, que corresponden a cuatro infracciones que cometió entre el 14 de marzo y el 9 de noviembre de 2017. Las cuatro infracciones que cometió el abogado en ese lapso fueron conducir sin luces, usar celular mientras maneja, estacionar en sitios prohibidos y llevar vidrios polarizados.

Zabaleta tiene otros seis reportes entre el 6 de noviembre de 2015 y el 27 de marzo de 2018 (el que desató el escándalo), que suman $1’954.959. Además del comparendo más reciente, que le impusieron por estar mal estacionado en la avenida 19 con calle 150, en el barrio Cedritos en el norte de Bogotá, el abogado ha recibido otras sanciones y su vehículo ha sido inmovilizado en tres ocasiones por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas, no portar los kits de prevención y seguridad, y una fotomulta por exceder los límites de velocidad. Según el SIMIT, Zabaleta hizo un acuerdo de pago en diciembre de 2016 por un valor de $1’358.770.

La última infracción

El 27 de marzo, día de la discusión entre Granados y Zabaleta, este se encontraba al interior de su vehículo, que estaba parqueado en una concurrida avenida del barrio Cedritos. La Policía llegó al lugar para imponer comparendos a todos los que estaban mal parqueados, y cuando la patrullera Granados notificó al abogado de la sanción, el sujeto empezó a lanzar toda clase de improperios y amenazas.

Con frases como “mañana tiene una queja disciplinaria”, “ese partecito son $300.000, a usted la hago destituir”, “yo no me gano un milloncito de pesos como usted, siga andando en su motico”, “mami, -hablando por celular- envíele un oficio al director de la policía, a ver quién es el que manda”, “vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado”, Zabaleta amenazó a Granados, quien no perdió el control de la situación pese a los casi 10 minutos de intimidaciones.

Según aseguró posteriormente el abogado, su reacción fue producto de la rabia del momento, y ofreció disculpas a la patrullera Granados y a la Policía. “Yo empecé a decir esas cosas por el calor del momento, me sentí atropellado, fue un procedimiento burdo, había cosas que no coincidían y por eso reaccioné de esa forma y dije lo que dije”, aseguró Zabaleta, quien no obstante anunció que emprenderá acciones legales contra la patrullera por considerar que fue irregular el procedimiento de imposición del comparendo.

La actitud de Zabaleta contra la Policía, y las recurrentes infracciones que comete al volante (algunas de las cuales exhibe en su página de Facebook), delinean las propuestas que presentó a la ciudadanía, y por las que logró 488 votos de los 9.396 que obtuvo el partido, que no pasó el umbral e incluso obtuvo 2.600 votos menos que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Las propuestas de Zabaleta radicaban en eliminar la Policía de Tránsito y dar paso a una agencia nacional de tránsito, una entidad netamente civil que no impusiera multas sino sanciones pedagógicas y sociales. Además, Zabaleta prometió promover el porte legal de armas de fuego y la prescripción de los reportes de Datacrédito luego de tres años.

