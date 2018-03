Se evalúan otras medidas de seguridad y prorrogar la fecha de inicio

Tabletas, ¿más fáciles de adulterar que los taxímetros?

Mayo de 2018. Juan solicita a través de su celular un servicio de taxi. El conductor le confirma y en su celular aparece que el vehículo está a tres minutos de su ubicación. Cumplido el tiempo, el usuario sale, pero el carro tarda unos minutos más de lo previsto. El conductor dice que la demora fue por el trancón e inicia el recorrido rumbo a su destino.

Esta escena podría ser común una vez empiece a regir la modernización del servicio de taxis que, según la Secretaría de Movilidad, debe estar en marcha el próximo 31 de marzo. Ese día, se supone, las empresas deben tener en todos sus vehículos el nuevo sistema de cobro, compuesto por dos tabletas con una plataforma que liquidará el costo de la carrera de manera anticipada, de acuerdo con dos variables: la distancia y el tráfico.

Al fijar anticipadamente una tarifa, lo que busca la administración es garantizarles a los usuarios un cobro sin sobrecostos ni adulteraciones. No obstante, y en medio del proceso de eliminar los tradicionales taxímetros para instalar las tabletas, surge una denuncia que obliga al Distrito a hacer ajustes a la iniciativa. Incluso, ya se habla de una posible prórroga en la fecha límite, como lo ha dicho el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en los últimos días.

La denuncia la hace María Edilia Botero, gerente de Radio Taxi Autolagos, una de las empresas que participan del proceso de modernización. Para ella, es imposible asegurar que el nuevo sistema no se pueda adulterar. Es más, indica que, por el contrario, será más sencillo de modificar que los taxímetros con el conocido “muñeco” que les instalan algunos conductores a sus viejos dispositivos.

¿Cómo es posible? Botero explica que en cualquier tienda virtual se pueden descargar aplicaciones que modifican la ubicación del dispositivo móvil. Lo que hacen estas app es fijar la ubicación que deseen los conductores, herramienta que podrían usar para su beneficio, una vez se empiece a cobrar el servicio de taxi mediante tabletas.

Los temores de la gerente de Radio Taxi Autolagos se entienden cuando explica cómo funcionan estas aplicaciones. Un ingeniero que participó del diseño de la nueva plataforma y que habló bajo reserva, asegura que todas se pueden adulterar y explica cómo. Según él, hay cientos de herramientas digitales que permiten cambiar, por ejemplo, la ubicación inicial o final del recorrido, así como la ruta, lo que podría influir en el cobro final.

En la práctica, volviendo al ejemplo inicial, si Juan está en Hacienda Santa Bárbara y el taxista adulteró su ubicación y la puso en Unicentro, el cobro podría ser mayor, porque se liquidará la tarifa calculando un recorrido diferente.

“Se supone que el fin de implementar esta modernización es acabar con los taxímetros y evitar su adulteración. Sin embargo, resulta que estas nuevas tecnologías son más vulnerables. Se lo planteo de esta manera: si algunos conductores se dan a la tarea de modificar los taxímetros, sabiendo que tienen que buscar quien les haga ese trabajo, imagínese ahora que lo podrán hacer ellos mismos. Es más, ya hay taxistas y conductores de Uber que lo están haciendo. Ahora sí nos dirán ladrones. Por eso hago esta denuncia a tiempo, porque no quiero el desprestigio del gremio y que en un mes digan que las aplicaciones no son seguras”, agregó Botero.

Por este motivo, ella inició uno de los 21 procesos legales que actualmente afronta la Secretaría de Movilidad. A través de tutelas y cartas al Distrito, la gerenta de Autolagos pretende que se aplace por unos meses el proceso de modernización, hasta tanto se tenga certeza de la seguridad alrededor de los nuevos dispositivos y aplicaciones.

Pero esta no es la única preocupación de Botero. Hay otros aspectos que aún no le cuadran y espera que se aclaren antes de la entrada en vigencia de las tabletas. Uno es el internet. Se pregunta qué pasará cuando se presenten fallas en la red, que impedirán calcular la tarifa, o en caso de que al taxista le hurten una o las dos tabletas. Y unas adicionales: ¿Quién asumirá y cuánto costará la modernización? ¿Cuánto tendrán que pagar mensualmente a los operadores de telecomunicaciones?

“Solo una tableta cuesta entre $300.000 y $500.000. Esto toca multiplicarlo por 52.700 taxis que hay en Bogotá. Además, un plan de datos económico está en $40.000. ¿Cuánto van a empezar a pagarles los taxis a las empresas de telefonía? Mensualmente podrían ser casi $2.108 millones, algo brutal. Y el incremento en la tarifa: una parte es para el taxista y otra para la tecnología, así que el dinero de la implementación no va a salir del bolsillo del propietario ni del conductor, sino del usuario, así que vamos a perder usuarios, porque se van a ir a UberX, que es más barato y funciona igual”, sostiene.

Su última duda apunta a la falta de claridad de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la verificación de la exactitud de la tarifa. A finales de 2017, la SIC expidió una resolución con la que reguló los taxímetros, pero exceptuó los sistemas de georreferenciación. Según Alejandro Giraldo, superintendente delegado de metrología legal y reglamentos técnicos de la SIC, esta directriz no aplica para Bogotá.

“Se regularon los taxímetros, pero no podemos obligar a los alcaldes a que utilicen estos aparatos. En el caso de Bogotá se estableció otra forma de cobrar la carrera por georreferenciación y este método no está regulado por la SIC, ya que no está referenciado como instrumento de medición. Por esta razón, no hemos expedido ninguna regulación al respecto”, agregó Giraldo.

“Más medidas de seguridad”: Distrito

La Secretaría de Movilidad salió al paso de las denuncias de Botero y hace unos días le respondió la carta en la que ella pide una prórroga para finalizar la modernización. Respecto a la posibilidad de que la ubicación de un dispositivo sea adulterada, Movilidad asegura que el proceso contempla un código QR, que comunicará inmediatamente al usuario con la Secretaría.

“A pesar de que resulta difícil impedir que la interfaz presentada al usuario sea recreada, se implementará una medida de seguridad adicional que permitirá al ciudadano verificar, en tiempo real, la autenticidad de las nuevas plataformas a través de un código de lectura rápida (o código QR) que solamente podrá ser leído por la aplicación oficial del Distrito”, aseguró Íngrid Portilla, directora de Transporte e Infraestructura de Movilidad.

Además, asegura que el punto de origen y el de destino saldrán en la pantalla, por lo que sería evidente si el recorrido comienza en otro punto. Sobre el posible robo de tabletas, la entidad asegura que los vehículos deberán contar con ambos dispositivos para prestar el servicio y aseguró que ya hay planes contra un hipotético aumento de los hurtos, que son adelantados por la Secretaría de Seguridad. Según Movilidad, el 90 % de los taxis ya avanzan en la modernización.

El tiempo corre en contra de la modernización y aún son varias las dudas entre empresarios y taxistas. Algunos conductores incluso creen que el sistema terminará implementándose solo en servicios especiales, como en el aeropuerto o zonas turísticas, pero no en toda la ciudad.

Lo único cierto es que, como la de Botero, hay otras 20 tutelas en contra del Distrito, de las cuales nueve se han fallado a favor de la Secretaría de Movilidad. La empresaria, por ahora, está recolectando firmas de taxistas que no quieren la modernización y ya lleva más de 800.