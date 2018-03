El 28 de marzo comienza nueva tecnología

Tabletas y plazos: problemas para modernizar los taxis

Los taxímetros en Bogotá tienen fecha de caducidad: el 28 de mayo. Así lo indicó la Secretaría de Movilidad, al anunciar la fecha límite para que todos los taxis se suban al proceso de modernización tecnológica, que contempla un cambio en la forma de liquidar el costo del servicio. El nuevo modelo de cobro, que arrojará de manera anticipada el valor de la carrera, teniendo en cuenta la distancia y la congestión, comenzará el 28 de marzo y debe estar completo dos meses después. A pesar del anuncio, muchas voces en el gremio siguen expresando dudas.

De los 52.700 taxis que hay en Bogotá, 22.741 pertenecientes a 17 empresas ya están habilitados para que en dos semanas empiecen a usar las plataformas. En principio, no necesariamente los cobros serán con las nuevas tabletas. Es decir, los conductores y los usuarios podrán usar inicialmente sus teléfonos inteligentes. Unos para pedir el servicio y los otros para poder cobrar las nuevas tarifas, que tendrán un incremento del 7,4 %: el banderazo queda en $2.500 y la mínima en $4.400. Los recargos aumentarán $100.

Por ahora, solo hay dos plataformas tecnológicas habilitadas, que comparten 17 empresas: "Red Amarilla" y "Digi+ y DigiTaxi" . La Secretaría de Movilidad espera que la cifra de taxis autorizados aumente paulatinamente en los próximos días y que a finales de este mes estén aprobadas otras ocho plataformas, para que así el 100 % de los taxis queden habilitados para empezar a usar las aplicaciones.

“Son casi el 50 % de taxis de la ciudad que van a estar habilitados para usar toda esta tecnología y cobrar las nuevas tarifas. El 29 de mayo la empezaremos a exigir en todos los taxis. Esto nos va a generar muchas ventajas a través de lo que estamos llamando taxis inteligentes”, indicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Las plataformas no son un problema, según aseguran varias voces del gremio. Lo que realmente preocupa a los taxistas y a algunas empresas, es la adquisición de equipos como tabletas y teléfonos, que podría derivar en un aumento de la inseguridad, y el poco tiempo de transición que fijó el Distrito para el proceso.

José Alejandro Hernández, gerente de TaxExpress, una de las empresas que podrán cobrar las nuevas tarifas, cree que tienen otras necesidades más allá de la modernización. “Aunque estamos habilitados para trabajar con la plataforma, no estoy de acuerdo con la implementación, porque no es una solución que realmente ayude al gremio y más frente a la ilegalidad y la inseguridad. Estamos buscando que el propietario logre adquirir las dos tabletas, especialmente la del asiento del copiloto, a un costo mínimo y casi gratis”.

Ernesto Sandoval, representante de los empresarios de taxis ante Fenalco, asegura que el gremio pasa por un mal momento, ya que los servicios han disminuido en 55 %. “La modernización es una necesidad, ya que tenemos que ponernos a la par de las plataformas ilegales Sin embargo, hay que dividir la iniciativa en el software (aplicaciones) y el hardware (tabletas). Comprar las tabletas en este momento es una locura, porque no hay plata. El gremio está golpeado y no da para la adquisición”.

a falta de acciones contra plataformas como Uber y Cabify es otra de las preocupaciones de los empresarios de taxis, pues consideran que el Distrito se ha preocupado más por la modernización que por reducir la ilegalidad. “Hay otras prioridades, y se lo hemos pedido al secretario: lo primero es combatir la ilegalidad. Nada ganamos con instalar tabletas y hacer todo un cambio para seguir igual o peor, porque vamos a perder usuarios apenas subamos la tarifa para pagar la tecnología. Hay un desacuerdo brutal, pero Movilidad insiste. La verdad es que es un mal momento, es un atropello”, asegura María Edilia Botero, gerente de Radio Taxi Autolagos, una de las empresas que aún no están habilitadas.

Por último, los empresarios consideran que solo dos meses de transición es un tiempo poco prudente, teniendo en cuenta los problemas que denuncian. “Es muy corto el tiempo. Muchos propietarios y conductores se están absteniendo de implementar el nuevo modelo, debido a la falta de acciones para proteger el servicio legal”, considera el gerente de TaxExpress.

La gerente de Radio Taxi Autolagos coincide con su colega e insiste en que el tiempo no va a alcanzar. “Son más de 52.000 taxis y, aunque muchos de ellos tienen tabletas, me atrevo asegurar que no es ni el 30 %. La mayoría de conductores no aceptan el sistema y prefieren los taxímetros, que están regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Quedan solo dos semanas para que Bogotá se sume a las ciudades que apostaron por el modelo de las dos tabletas para liquidar el servicio de taxis. Las voces en contra, conscientes de la necesidad de que los usuarios tengan un servicio más seguro, aumentan y en los próximos días se harán sentir a través de un grupo autodenominado M-20, que prepara para el próximo martes una protesta pacífica sin vehículos, para pedir paciencia al Distrito en su plan de modernizar el servicio.