Taxis inteligentes en Bogotá: hay 39.080 vehículos habilitados para cobrar con apps

La implementación de taxis inteligentes en Bogotá avanza, pese a las dudas y críticas de un sector del gremio amarillo y hasta los esfuerzos jurídicos que han hecho algunos taxistas y empresarios por detener la modernización del servicio. Desde el pasado 28 de marzo, y hasta el próximo 28 de mayo, la ciudad está en una transición hacia el nuevo modelo de cobro del servicio mediante una aplicación digital, que apenas se suba el pasajero calculará en una aplicación digital el costo de la carrera, teniendo en cuenta la distancia y el tráfico del recorrido. (LEA: Banderazo a los “taxis inteligentes” en Bogotá)

Dos semanas después de que inició el proceso de modernización, el Distrito indicó que han avalado ocho de las 12 plataformas que realizaron el proceso de habilitación ante el Ministerio de Transporte. Las ocho plataformas son operadas por 29 empresas de taxi de la ciudad, que congregan a 39.080 vehículos de los 52.700 que hay en la ciudad.

Esto no significa que esos casi 40.000 taxis ya puedan cobrar las nuevas tarifas, que tienen un aumento del 7,4 % en todos los recargos: banderazo: $2.500; recargo puerta a puerta: $800; recargo nocturno: $2.100; recargo al aeropuerto: $4.400, y el costo por kilómetro: $881.

as plataformas habilitadas son solo el primer paso de la modernización, pues esto permite a los conductores realizar el segundo paso, y el más resistido, del proceso: la instalación de las dos tabletas, una para uso del conductor y otra para el usuario, que estará empotrada en el asiento del copiloto. En los dispositivos funcionará la aplicación que liquidará el cobro de las carreras, por lo que los vehículos que no tengan dichos dispositivos no podrán cobrar la nueva tarifa. Cabe aclarar que, en principio, no necesariamente los cobros serán con las nuevas tabletas. Conductores y usuarios podrán usar inicialmente sus teléfonos inteligentes.

Las ocho aplicaciones habilitadas son Digi+ y Digitaxi, Etaxi, Me Voy, Mega Taxi VIP, Red Amarilla, T-Driver, Taxi Finder y Taxis Ya. Las aplicaciones ya están disponibles para su descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Android; es decir, cualquier persona con un smartphone puede buscarla. La importancia de tener la aplicación en su celular, y no solo en la tableta que estará en el taxi, radica en que de esta forma los usuarios podrán conocer detalles del conductor, del vehículo, validar si la tarifa fue liquidada correctamente, e incluso reportar en línea alguna anomalía con el servicio. En este punto entra otra de las innovaciones del proceso: el SIMUR, una aplicación de la Secretaría Distrital de Movilidad en la que mediante un código QR puede realizar todas estas verificaciones.

La nueva escena al realizar una carrera será la siguiente: usted se sube al vehículo y se fija en la tableta del usuario, que inicialmente mostrará la tarjeta de control con los datos personales, la calificación, la foto y hasta el RH del conductor. Acto seguido, usted tendrá que deslizar la pantalla y la aplicación mostrará un mapa en el que debe ingresar la dirección de destino. En segundos, la aplicación mostrará la ruta seleccionada, la distancia, el tiempo y el valor con recargos incluidos. El taxista no puede iniciar el viaje hasta que usted no acepte el servicio, y el valor de la carrera solo podrá cambiar en dos escenarios: que usted decida interrumpir el servicio o cambiar el destino. Si acepta el costo, pero aún tiene dudas del valor de la carrera, podrá iniciar la comunicación con el centro operativo de la Secretaría de Movilidad y salir de dudas.

¿Alcanza el plazo fijado?

Los taxistas aún están llenos de dudas sobre el proceso. Es normal encontrar conductores que afirman que aún no tienen idea de la modernización, o que incluso afirman que es una iniciativa que tomará varios años en implementarse. No obstante, Movilidad ya fue clara en ese sentido y afirmó que, desde el 28 de mayo, los taxis que sigan operando con taxímetros se considerarán ilegales. No obstante, los peros no son solo de los taxistas. Algunos empresarios consideran que el plazo es insuficiente, en tanto el gremio manifiesta estar golpeado económicamente.

Por eso el M-20, la sección del gremio que ha intentado mediante tutelas y demandas de nulidad detener, o por lo menos aplazar el proceso de modernización, está preparando para el próximo 18 de abril una movilización en la que convoca a taxistas, empresarios, propietarios y otros actores del sector, para pedirle al Distrito que anule los decretos que dieron vida a los taxis inteligentes. El grupo de conductores asegura que las tarifas que arroja la aplicación no son precisas, y que las tabletas no tienen un sistema de metrología que garantice la exactitud del cobro. De igual forma, han sido reiterativos sobre el tema de la seguridad, una de las preocupaciones principales del gremio en el proceso de modernización.

El M-20 le ha planteado al Distrito una serie de dudas sobre el proceso, como “¿qué pasará con los que no saben escribir o leer? ¿qué pasa con los de la tercera edad? ¿con los que no conocen la dirección exacta, pero sí saben llegar? ¿con los turistas que llegan a Bogotá? ¿cuántos comparendos no impondrán por parar tanto tiempo? ¿Cómo será coger un taxi con trancones o aguaceros y realizar estos pasos? ¿en dónde nos quejamos si llegan a herir o asesinar a un conductor por una tableta? ¿qué va a pasar con la seguridad de nosotros?”.

Al respecto, la Alcaldía ha dicho que las secretarías de Movilidad y Seguridad, adelantará mesas para reforzar acciones para proteger a los taxistas que, de igual forma, hoy en día ya son “vulnerables” al tener más de un dispositivo electrónico en sus vehículos. Sobre la manipulación de la plataforma, la idea es que los taxistas se capaciten para que en los casos difíciles puedan ingresar los datos y resolver las dudas del pasajero en el menor tiempo posible, y así evitar que el carro esté varios segundos parqueado.

Por eso, el Distrito llevará a cabo este jueves una feria en la Plaza de los Artesanos, que tendrá presencia de proveedores de dispositivos, servicios de instalación de las tabletas y luz indicativa exterior, planes de datos especiales para la modernización, y otros servicios que le faciliten la transición.

La feria se llevará a cabo entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m., y tendrá participación de las secretarías de Movilidad, Desarrollo Económico y Seguridad, de Fenalco Bogotá y de la Cámara de Comercio de Bogotá. La participación en el evento no tiene costo económico ni para proveedores de servicios ni para conductores, empresarios y otros asistentes. El Distrito habilitó este formulario para los proveedores que quieran postular sus organizaciones, productos y servicios. Los usuarios del servicio de taxi también se pueden acercar a la feria y recrear la experiencia del nuevo modelo de cobro.

