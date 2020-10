Taxista embistió a cuatro ciclistas en Bogotá

En video quedó registrado el momento en el que el vehículo atropelló a los biciusuarios. En lo corrido del año han muerto 40 ciclistas en la capital del país. La administración Distrital hace un llamado para que se respete la vida y la vía.

Durante este fin de semana se ha visibilizado la violencia de la que son víctimas los ciclistas en Cundinamarca. Por un lado está el caso de José Antonio Duarte, biciusuario que perdió la vida en el municipio de Chía al ser embestido por un furgón, el cual hizo que cayera del puente que se encontraba atravesando. A este caso se suman el de cuatro ciclistas en la localidad de Suba.

El video de una cámara de seguridad muestra cómo un taxi atropelló a cuatro ciclistas. Uno de ellos fue arrastrado varios metros ante la indolencia del conductor que persistía en continuar con su camino, sin importar a quién pudiera llevarse por delante.

Este taxista también atropelló varios ciclistas en la localidad de Suba y escapó



Esto no puede seguir pasando.



La administración distrital, representada por la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) realizaron, este lunes festivo, un acto de rechazo contra estos actos de violencia al volante.

Al respecto, la directora del IDRD, Blanca Durán, dijo que “todos los actores viales tienen derecho a la vía, pero aquellos que son más débiles (como los peatones y los ciclistas) necesitan más respeto. Ellos hacen parte de nuestras prioridades y por eso hoy estamos rindiendo un homenaje al ciclista que perdió la vida en Chía y a los cuatro ciclistas que se accidentaron en Suba por un taxista que no fue respetuoso de la vía ni de la vida”.

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró que este año la siniestralidad vial en la ciudad se ha reducido un 32%, esto en gran medida por la pandemia. Sin embargo, lamenta las 40 vidas perdidas de ciclistas que se han registrado en lo corrido de 2020, por lo que hace un llamado al respeto.

“Lo que pasó este fin de semana no tiene justificación. Este es un llamado de rechazo a la intolerancia en las vías. Desde la administración estamos haciendo todo lo posible para proteger a los ciclistas y a los peatones, a los vulnerables. Hemos desarrollado más infraestructura segura, tenemos 85 kilómetros de infraestructura adicional segregada para cuidar a nuestros ciclistas. En lo que va corrido del año, toda la administración ha hecho más de 265 campañas de concientización, de enseñar responsabilidad en las vías. Hemos capacitado a más de 15.000 personas. Pero no podemos solos, necesitamos que lo que pasó el fin de semana no vuelva a suceder”, dijo.

Del mismo modo, Estupiñán aseguró que adelantarán acciones para que se le puedan imputar los delitos por los que deberá responder el taxista. “Sobre este tipo de personas tiene que caer todo el peso de la ley. Uno no atropella a cuatro personas involuntariamente”, concluyó.