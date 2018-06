Taxistas en Bogotá denuncian persecución, sobrecostos e inseguridad

Archivo particular.

Archivo particular.

Según indicó la Personería de Bogotá, algunos voceros de los taxistas denunciaron que las empresas a las cuales están afiliados les están cobrando $50 mil mensuales solo por el uso de la aplicación. Además, con respecto a la implementación de las tabletas, quienes se han unido a estas nuevas tecnologías señalan que no se ha capacitado a los usuarios sobre la prestación del servicio ni por el incremento de las mismas.

Así como que están siendo perseguidos por las autoridades por no estar actualizados con las nuevas tecnologías, y señalan que esto es injusto porque tienen los papeles al día, y que a pesar de ello, las empresas que no trabajan legalmente en el país, no pasan por lo mismo. “En 15 días llevamos tres compañeros asesinados”, indicó Fredy Contreras, uno de los manifestantes que estuvo en la mesa con las entidades distritales y nacionales.

Como respuesta a ello, el Secretario de Movilidad Distrital, Juan Pablo Bocarejo, dijo que el tema de las tabletas no se lo inventó él, que era un mecanismo ya establecido, cuyo fin, es la de buscar una mayor seguridad para los taxistas y usuarios, además de reducir conflictos por cobro. Adicionalmente, ratificó que este sistema presentará mejoras para la ciudad en tráfico y rutas seguras.

“Se está mirando como empotrar la tableta en el espaldar de la silla, lo cual va a dar seguridad y evitará robos. Ya está casi listo este diseño por parte de especialistas en ésta área. Así mismo, se van a atacar con la fuerza pública y la Secretaría de Seguridad, las amenazas en el servicio del gremio amarillo y pedimos a los taxistas que hagamos equipo para ayudarnos entre todos”, puntualizó Bocarejo.

Por su parte, Jairo García Guerrero, Secretario de Seguridad, planteó a la mesa, que su despacho ha identificado sitios críticos y por tanto están en proceso de ajustar los modelos de rutas seguras con lo que se redefinirán los horarios de control.

Debido a esta situación, la Secretaría de Movilidad habilitará en los próximos días una nueva mesa de trabajo para buscar soluciones definitivas y evitar perturbar los derechos a un buen servicio a la comunidad. Adicionalmente, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar solicitó a la Secretaría de Movilidad estudiar las dificultades planteadas por los representantes de los gremios de los taxistas y taxímetros en la implementación de las nuevas tabletas, para garantizar su derecho al trabajo, seguridad y los cobros excesivos que algunas empresas prestadoras del servicio tecnológico les están imponiendo.

Pero también, la personera hizo un llamo a los taxistas para que con sus movilizaciones no generen congestiones viales “Les pido que actúen con cordura, con sensatez, que no tomen medidas de hecho que generen unas consecuencias frente al control que deben ejercer la Policía y la Fiscalía”, señaló.

* * *

