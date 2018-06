Taxistas en huelga de hambre rechazan la implementación de tabletas

A pesar de que el Distrito anunció una ampliación del plazo para que taxistas implementen tabletas en sus carros, aún hay miembros de este gremio que se oponen al modelo. En lo que va corrido del año, algunos conductores y propietarios han salido a las calles a movilizarse e impulsar plantones, como el que se realiza a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad en el que conductores con cadenas, otros con la boca cosida y con pancartas en sus manos, piden revocar la medida, y hablar con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

“Esto es por todos, no quiero más viudas, yo no debo comparendos, todos saben que soy conductor alquilado, no tengo nada, mi interés no es de empresas, estoy peleando por las esposas a las que les han matados sus esposos y por los compañeros que aún están vivos que no quiero muertos. Con estas tabletas van a haber más muertos, por eso le pedimos al secretario de Movilidad una explicación. Estaré aquí hasta que sea tumbado lo de las tabletas”, señaló Fredy Contreras, al medio Periódico Amarillo. Este hombre lleva varios días en huelga de hambre y con la boca cosida, a las afueras de la Secretaría de Movilidad.

Por ahora, el Distrito creó un nuevo calendario, dividido en tres secciones, dependiendo del último número de las placas, pues los taxis cuyas placas finalicen en los dígitos 4, 5 y 6 deberán implementar el cobro mediante tabletas a más tardar el 30 de junio. Los que terminen en 7, 8 y 9 tienen plazo hasta el 31 de julio y, por último, 0, 1, 2 y 3 tendrán que tener implementada la plataforma tecnológica a más tardar el 31 de agosto de 2018.

Las empresas que después de la fecha de implementación por placa no reporten información de la operación de los vehículos, se enfrentan a multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la suspensión y cancelación de la habilitación. Para taxistas la multa será de 15 salarios mínimos ($390.000), sumado a la inmovilización del vehículo.

