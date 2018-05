Taxistas, en vilo por entrada en operación de “taxis inteligentes”

Quedan solo cinco días para que los más de 52.000 taxis de la ciudad completen su modernización tecnológica, que contempla un cambio en la forma de liquidar el costo del servicio, mediante un sistema de dos tabletas que arrojará de manera anticipada el valor de la carrera, teniendo en cuenta la distancia y la congestión. No obstante, la inminente entrada en operación del nuevo modelo aún no convence a gran parte de los conductores y empresarios del gremio. (LEA: Advierten que plazos para “taxis inteligentes” no se cumplirán)

Según los actores del gremio, a pesar de que se dieron dos meses de transición para instalar el sistema de las dos tabletas, el tiempo no ha sido suficiente. Durante el proceso surgieron muchos reparos del gremio como las fallas que se han registrado en las pruebas de las plataformas, la inversión para implementar la modernización, la disponibilidad en el mercado de las tabletas, la ausencia de planes de seguridad para los conductores y la falta de claridad sobre el cálculo de la nueva tarifa.

Tal ha sido la inconformidad, que en varias ocasiones los empresarios y representantes del gremio han pedido plazos para completar el proceso de modernización. Puntualmente, han hablado de entre cinco y nueve meses que necesitarían para finalizar la adecuación del nuevo modelo de cobro en todos los vehículos de la ciudad. Pese a la insistencia del gremio, la Secretaría de Movilidad ha reiterado en varias ocasiones que mantiene la fecha para adecuar cobro de taxis a plataformas tecnológicas.

(Tabletas y plazos: problemas para modernizar los taxis)

La falta de respuestas llevó a los taxistas a realizar quizás su última protesta antes de que empiecen a rodar los taxis inteligentes. En la mañana de este martes, un grupo de conductores se manifestó no solo contra la entrada en vigencia del nuevo modelo de cobro, sino también contra la falta de medidas del Gobierno frente a Uber, Cabify, y demás plataformas que también prestan el servicio de transporte público individual.

Los conductores realizaron una marcha que finalizó su recorrido en la sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), para exigir acciones contra las plataformas ilegales y presentar un documento que soporta una acción popular que presentaron. Su queja, que une el tema de la modernización y las plataformas ilegales, es que el nuevo modelo de cobro aumentará las tarifas del servicio, lo cual los pondrá aún más en desventaja frente a esas plataformas.

(Nuevas tarifas de taxi en Bogotá serán un golpe al bolsillo)

Según Luz Stella Rodríguez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, el nuevo modelo los afecta porque “se han hecho pilotos en los que nos hemos dado cuenta que el precio al usuario se incrementa bastante y eso nos pone en desventaja frente a los ilegales porque esas tarifas son más bajas. Si son bajas ahora con el taxímetro, ¿cómo será con las tabletas? Estaremos aún más en desventaja”.

El Distrito se mantiene en los plazos, y a partir del próximo lunes, los taxistas que no tengan las dos tabletas instaladas para realizar el cobro serán sancionados, inicialmente con comparendos pedagógicos. Asimismo, Movilidad anunció que durante el proceso de modernización evidenciaron que hay "empresas de papel" dentro del gremio, por lo que iniciará la cancelación de sus licencias.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook