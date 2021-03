Tenga cuidado al retirar dinero: mujer casi es robada en un cajero adulterado

Al parecer, ladrones habrían puesto una cinta en la ranura del cajero para evitar que salieran los billetes y después tomarlos.

Una mujer se salvó de ser víctima de hurto tras intentar retirar dinero de un cajero automático que parecía seguro por estar ubicado junto al Hospital Santa Clara en el centro de Bogotá.

Cuando insertó su tarjeta y digitó la clave, se dio cuenta de que la plata no salía y que algo extraño pasaba. Sin embargo, se comunicó inmediatamente con la policía para informarles lo sucedido.

Al llegar los uniformados al lugar y revisar el aparato, usaron un destornillador para sacar una claqueta que había sido puesta para obstruir el dinero. Esto quedó registrado en un video que la mujer grabó dentro del cajero, en el cual se ve la cantidad de billetes que tenía pegados.

“Hice una transacción, no me salió el dinero y reporté a la Policía. Fue una sorpresa cuando sacaron este aparato. Quiero reportar esto para que no le pase a nadie más. Tocó sacarlo con un destornillador”, relató.

Tras recuperar el dinero, otra persona manifestó que horas atrás le había ocurrido lo mismo en ese cajero.

Se recomienda que, si a usted le ocurre una situación igual o parecida, debe quedarse en el cajero, avisar a la Policía y comunicarse con su banco para indagar sobre el dinero.