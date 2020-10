Tenga en cuenta estas recomendaciones para el simulacro de autoprotección en Bogotá

De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se realizará el Simulacro Nacional que no se podrá realizar con evacuaciones debido a la pandemia. Estas son las recomendaciones del Distrito para llevarlo a cabo.

Este jueves se desarrollará un nuevo Simulacro Nacional, que en Bogotá ha sido denominado “Simulacro de Autoprotección” y tendrá como objetivo enseñar a resguardarse al interior de sus casas o empresas, pues esta vez las evacuaciones no se llevarán a cabo para evitar las aglomeraciones.

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) es la entidad que estará al frente de la jornada. “Leer bien nuestro entorno, ubicar el sitio más seguro dentro del lugar donde estamos, verificar e identificar los servicios de agua y gas para poder desconectarlos y evitar así que se conviertan en un factor de riesgo. Además, debemos tener a la mano el kit de emergencias básico y cuidar de las personas a nuestro alrededor. Recuerden que este año no se trata de evacuar, sino de aprender a autoprotegernos en el lugar donde estemos”, dijo la alcaldesa Claudia López por medio de un video en Twitter.

¿Cómo cuidarnos en una situación de riesgo?



Recuerden que hoy desde las 9 A.M con el @IDIGER tendremos el #SimulacroDistritalDeAutoproteccion. Esta vez no evacuamos; desde nuestras casas y oficinas ubicamos puntos seguros y seguimos las medidas de autoprotección y cuidado. pic.twitter.com/XxRVNBxJxT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 22, 2020

>>>Lea: El Simulacro Nacional de este jueves se llevará a cabo sin evacuaciones

¿Qué hay que hacer?

Entre las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se debe establecer una señal para iniciar con el simulacro, ya sea en casas o empresas. Una vez comience, hay que observar y analizar el entorno y, asimismo, conservar la calma durante el ejercicio. Es importante tener a la mano un kit de emergencias que contengan los siguientes elementos: agua, comida enlatada, pito, linterna, radio, botiquín de primeros auxilios con medicamentos indispensables y fórmulas médicas, documentos personales, guantes.

Por otro lado, es necesario tener establecido un plan de emergencias que tenga protocolos, elementos de protección personal, como un casco, una careta, guantes y gafas. De igual forma, debe garantizarse elementos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol y gel antibacterial.

Es clave recordar que no se realizarán evacuaciones y que, en caso de tener mascotas, es importante tenerlas cerca.