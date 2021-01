Tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar incendios forestales en Bogotá

Las autoridades ambientales han estado en alerta por la posible ocurrencia de estos eventos, debido a las altas temperaturas que se han presentado durante la primera temporada de menos lluvias.

La Secretaría de Ambiente informó que en los últimos días se han presentado bajas precipitaciones de lluvia, oleadas de calor y por ende, condiciones sectas en el entorno natural de la capital, condiciones frecuentes del primer trimestre de cada año.

Esta situación tiene a los organismos de socorro y a las autoridades ambientales en alerta por la posible ocurrencia de incendios forestales, debido a las altas temperaturas que se han presentado en Bogotá. Para las entidades, uno de los factores más importantes para evitar que esto ocurra es que los ciudadanos tengan buenos comportamientos y reporten con prontitud a la línea 123 cualquier columna de humo que evidencien.

“Las altas temperaturas, sumadas a comportamientos inadecuados de algunas personas, han generado incendios forestales en diferentes ecosistemas de la ciudad. Por esta razón, el cambio de hábitos es la principal acción que debe adoptar la ciudadanía para prevenir y mitigar este tipo de eventos y proteger el ambiente de la ciudad, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta es no arrojar colillas al suelo (ni en la calle ni en los bosques ni en ningún entorno), para evitar cualquier riesgo. Además, si se realizan recorridos por los cerros o humedales, recordar que está prohibido hacer fogatas en estos entornos.

El llamado también es a no tirar residuos que puedan favorecer la ocurrencia de incendios forestales, no ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos y no realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal.

En caso de estar cerca a un incendio forestal, las recomendaciones son hacer seguimiento a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades de corazón, pulmón y oculares. Además, mantener en lo posible puertas y ventanas cerradas, y cubrir las rendijas de ventilación con trapos húmedos.

El cuerpo de Bomberos recomienda no acercarse al área del incendio para evitar la inhalación de humo y cubrir la nariz y boca con tapabocas o un pañuelo húmedo. En caso de tener problemas respiratorios, dolores de cabeza, debilidad muscular, tos, dolor de garganta, alteración del pulso o mareos, se debe consultar con el médico.

En los últimos días, se han presentado algunos conatos y varias quemas e, incluso, se presentó un incendio forestal en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en la localidad de Usaquén, que afectó cerca de cuatro hectáreas de vegetación nativa. Asimismo, en 2020, en Bogotá se presentaron 17 incendios forestales que afectaron 83,57 hectáreas.

Durante los últimos cinco años, se han presentado varios incendios forestales, de los cuales nueve de ellos han sido de gran complejidad y han dejado 264,53 hectáreas afectadas en las localidades de Fontibón, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Sumapaz.

De acuerdo con la secretaria de Ambiente, estos eventos generaron un impacto negativo en los ecosistemas y la calidad del aire de la ciudad. “Los incendios forestales causados de manera accidental, intencional, afectan la flora, fauna, el suelo, agua, la calidad del aire y salud de las personas. Proteger estos recursos es una tarea de corresponsabilidad de los ciudadanos, quienes día a día se benefician de los servicios ambientales”, expresó.

