Tenga en cuenta estas recomendaciones para movilizarse en Bogotá este puente festivo

El plan éxodo de este puente festivo avanza en medio de un pronóstico de lluvias en Bogotá. Según el Ideam, para este fin de semana se prevén lloviznas y lluvias ocasionales en el norte y oriente de la ciudad, pero no se pronostican granizadas como las de miércoles y viernes. Además, hay alerta naranja por deslizamientos, por lo que las autoridades han hecho una serie de recomendaciones tanto a los conductores de vehículos que salen de viaje, como a los que van a movilizarse dentro de la ciudad.

Hasta el mediodía del sábado, salieron de Bogotá 103.939 vehículos e ingresaron otros 52.203. Se han presentado 26 accidentes que han dejado 5 personas fallecidas que, no obstante, son un 73 % menos de las registradas en 2016.

La Policía de Tránsito recomendó hacer una lista de chequeo para reducir las posibilidades de que se presenten fallas mecánicas, que este año han causado 285 accidentes en los que han muerto 62 personas y quedado heridas 541. Por eso, piden a los conductores hacer revisión a las luces, limpiaparabrisas, batería, aceite, llantas, amortiguadores y líquidos del vehículo. Sobre todo, la Policía pide verificar el estado del volante y la dirección hidráulica.

“En la medida de las posibilidades acuda a su taller de confianza antes de iniciar un viaje, en caso de no hacerlo, por lo menos realice el chequeo que le estamos proponiendo”, sostiene la Dirección de Tránsito de la Policía, que en este primer día de puente ha impuesto sanciones a 95 conductores por no tener al día la revisión tecnicomecánicas. Además, han sido sancionadas 184 personas por no tener licencia de conducción, 138 motociclistas por realizar maniobras peligrosas, 27 por transporte ilegal y 63 por conducir en estado de embriaguez.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad hizo un balance de los puntos que tienen mayor riesgo de presentar encharcamientos por las lluvias: la Avenida Boyacá en las calles 127 y 53, la Avenida Suba con calle 100, la calle 80 en las carreras 76 y 24, la carrera Séptima en las calles 53 y 72, la Avenida Caracas con calle 72, la Autopista Norte con calle 82, la carrera 11 con calle 100, la Carrera 70 con Avenida Chile, la Avenida Constitución con calle 53, la carrera 68 con calle 3 y la vía a La Calera, a la altura del kilómetro 3. También reportó las localidades con más probabilidades de tener afectaciones por las lluvias: Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Kennedy, Puente Aranda y Usaquén. Las salidas más congestionadas son la Autopista Sur, en Bosa la estación, y la Autopista Norte, en la calle 183.

Por cuenta del evento “Festival de la chicha, la vida y la dicha de la Perseverancia”, que se llevará a cabo los días sábado y domingo, fueron autorizados cierres viales en la calle 32, entre carreras 3 A y 4 A Bis, y en la carrera 4 A Bis, entre las calles 31 y 3. Los cierren serán totales y se harán entre 9:00 a.m. y 7:00 p.m.

Finalmente, el Idiger recomendó a los conductores de vehículos que, en caso de lluvias, manejen con precaución, con velocidades moderadas, luces encendidas y una distancia prudente.