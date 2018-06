Tenga en cuenta estas recomendaciones si va a salir de Bogotá este puente festivo

La principal variación respecto a otros puentes es que no se habilitará el uso del carril exclusivo de Transmilenio para vehículos particulares. Se espera que salgan 431.700 automóviles de la ciudad.

Archivo particular.

Archivo particular.

Este fin de semana habrá puente festivo por las festividades de San Pedro y San Pablo. Las proyecciones de movilidad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional infieren que por las vías del departamento de Cundinamarca se movilizarán 1.313.521 vehículos. De Bogotá se espera que salgan 431.700 automóviles, por lo que las autoridades de tránsito prepararon un plan para atender las principales entradas y salidas de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad informó que se apoyará en drones para atender los choques simples en los corredores de entrada y salida de Bogotá, y así mejorar las condiciones del tráfico cuando se presenten estos incidentes viales. Los drones están habilitados desde el mediodía de este viernes, y están ubicados en la salida del corredor de la Calle 13, en la Autopista Norte con Calle 170, en la Carrera 7 con Calle 153 y en la Autopista Sur, donde se producirá uno de los más importantes cambios.

Para el plan éxodo, en la salida sur de la ciudad no se habilitará, como en otras ocasiones, el uso del carril exclusivo de Transmilenio para vehículos particulares. Aunque esto fue planteado por la Policía de Tránsito, por instrucción de la Alcaldía de Bogotá se decidió no habilitar el carril de TM para no generar traumatismos en la operación del sistema. “El uso de carril exclusivo genera retrasos en los servicios y muchas veces problemas de orden público y bloqueos. Cuando se presentan choques generan traumatismos en todo el sistema”, indicó la Secretaría de Movilidad.

La decisión se tomó teniendo en cuenta que, por ese corredor, en un día se mueven más de 80.000 personas en Transmilenio, mientras que la proyección es que por la Autosur salgan más de 20.000 vehículos. No obstante, en la Autopista Sur sí se autorizó el uso del carril exclusivo de TM para el plan retorno. El domingo 1 de julio se habilitará un carril solo para vehículos livianos desde las 2:00 p.m. hasta el final de la operación. El lunes 2 de julio el carril exclusivo se dispondrá a partir de las 2:00 p.m. hasta el final de la operación. En ambos días, la intermitencia semafórica operará en el mismo horario.

En la salidapor el sur, que conecta con los municipios de Tolima y Huila, en los que tradicionalmente se celebran las festividades de San Pedro y San Pablo, habrá 65 unidades adicionales de Policía de Tránsito en cada turno para garantizar la fluidez en el tráfico. En el corredor vial también se dispondrán intermitencias semafóricas el viernes hasta el final de la operación, y el sábado entre las 5:00 a.m. y las 3:00 p.m.

En el resto de los corredores habrá 195 unidades de Policía por turno, dispuestas en la salida hacia el norte, por la Carrera 7, por Cota, por la Av. Suba, la Av. NQS, la Vía al Llano, Calle 80, Calle 13, Autopista Sur, vía a La Calera, Av. Boyacá, Terminal de Transporte y Aeropuerto El Dorado. El plan éxodo también tendrá el apoyo extra de cuatro grúas, tres ingenieros en campo y 20 unidades en vía del Grupo Guia de la Secretaría de Movilidad.

Por su parte, el Ministerio de Transporte anunció que se estableció un Plan Operativo de Seguridad Vial a partir de este viernes, que se compone de un control de tráfico, disposiciones y controles sobre consumo de bebidas alcohólicas, y sobrevuelos para determinar excesos de velocidad. Esto luego de que el ministro de esa cartera, Germán Cardona, manifestara su preocupación por los accidentes de tránsito causados por consumo de licor.

Según cifras de la Policía. en el primer semestre del año se registraron 409 accidentes de tránsito que dejaron 103 muertos y 566 heridos. Además, se han sorprendido y sancionado a 9.542 conductores ebrios en todo el país. Por eso el Mintransporte hizo un llamado a no combinar licor con velocidad, y aseguró que un conductor con licor tiene 140 más posibilidades de accidentarse que uno sobrio.

“Cada media hora la Policía de Tránsito detiene un conductor borracho al volante. Es un dato escandaloso. Si potencialmente cada uno de ellos tiene 140 veces más posibilidades de accidentarse que una persona sobria, como indica un estudio de Nueva Zelandia que conoce Ditra, ¿cuántas tragedias hemos evitado con este tipo de controles? No me quiero imaginar la cantidad de tragedias que hubieran ocurrido en Colombia si todo el sector transporte no detuviera estas personas ebrias al volante”, indicó el ministro Cardona.

El aumento de los controles no es gratuito. El índice de mortalidad por accidentes de tránsito durante las fiestas de San Pedro y San Pablo viene en aumento. Según las autoridades, esta cifra ha crecido a una tasa promedio anual del 4%. El índice de heridos por estos hechos también viene en aumento a una tasa promedio anual del 7%.

El llamado a evitar los excesos también es para los conductores de motocicletas, a quienes además se les recomendó evitar el uso de harina o espuma en esta época de euforia mundialista. “Hacemos un llamado a los colombianos que disfrutarán de estas fiestas para que no conduzcan si van a consumir bebidas alcohólicas, para que respeten las señales de tránsito, y quienes se desplacen en moto, que eviten el uso de espuma y harina”, manifestó el Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Como la ciudad pasa por una época de lluvias, también existe un plan de contingencia conjunto entre la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo de Bomberos y el Acueducto de Bogotá, con el que se pretende prevenir y atender la formación de espejos de agua y posibles inundaciones en las principales vías de la ciudad. El plan prevé el uso de maquinaria especializada para atender emergencias de este tipo.

Siga estas recomendaciones de la Policía para este plan éxodo:

Practicar la revisión técnico-mecánica antes de salir; mantener las luces encendidas así sea de día, porque eso duplica la visibilidad.

Viajar lo más temprano posible para evitar las congestiones en las carreteras; siempre llevar el kit de carretera y de primeros auxilios.

Tener al menos un teléfono celular con carga y con los números de emergencia a la mano, y llevar dinero suelto para agilizar el pago en los peajes.

Antes de salir lo mejor es tener claro el itinerario, descansar muy bien si es la persona que va a manejar.

No conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia, distribuir bien la carga del maletero y si va en moto, llevar siempre puesto el casco.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook