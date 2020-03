Terminal de Transporte no funcionará este miércoles 25 de marzo en Bogotá

Este martes cientos de personas llegaron a la Terminal de Transportes de Bogotá para buscar la forma de viajar hasta otras partes del país previo al inicio de la cuarentena nacional. Como había sido ordenado, el terminal abrió sus puertas para recibir a las personas que necesitaban salir de la ciudad; sin embargo, las empresas de transporte no estaban ofreciendo servicios, por lo que se presentó congestión en el lugar y obligó a tomar la decisión de no abrir el día miércoles.

La Terminal de Transportes se congestionó este martes después de que personas se aglomerarán en la entrada para buscar tiquetes que los trasladara a diferentes ciudades del país, esto parte de la “reunificación” familiar que cientos de personas han buscado después de que el anunció de cuarentena nacional los tomara por sorpresa y lejos de sus hogares.

Los funcionarios de la Terminal aseguraron que hicieron todo lo posible para ayudar a las familias, pero los tiquetes y buses no dependían de ellos, pues este solo funciona como infraestructura y son las empresas transportadoras las que tienen la última palabra en cuanto a buses y venta de tiquetes.

>>>Lea: (En vivo) coronavirus en Bogotá: seis nuevos casos confirmados

A pesar de que la situación fue complicada, hubo personas que sí lograron salir de la ciudad. Fueron trasladadas 162 personas para Medellín, 106 a Málaga y Duitama, 105 a Neiva, 55 a Nobsa y Tunja y otras 34 a Cali y Dilvanoa.

No obstante, ante la falta de servicio de las empresas Transportadoras, el Terminal decidió cerrar sus puertas el miércoles 25 de marzo, pues como sucedió hoy, no podían permitir que llegara más gente a la Terminal sin tener capacidad para brindarle los servicios que buscan. “Hacemos un llamado para que las personas no vengan a la Terminal de Transporte, no tenemos como sacarlos de Bogotá”, aseguró María Carmenza Espítia, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Las únicas personas que tienen excepciones para viajar son las que realicen viajes de carga o por cuestiones de fuerza mayor, como aquellos que tengan problemas de salud.

En medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

Considera adquirir nuestra suscripción digital y apóyanos para seguir apostándole al poder de la palabra.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook