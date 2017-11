Testigo cuenta cómo fue el intento de feminicidio del barrio La Castellana

-Redacción Bogotá

En la tarde este viernes un hombre intentó quitarle la vida a quien, al parecer, fue su pareja sentimental y luego se suicidó. El caso antecede la conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, que se celebra hoy.

Eran las 12:30 p.m. de este viernes, cuando los transeúntes se refugiaron en el café- bar El Mirador del barrio La Castellana, a causa de la lluvia. Desde allí, fueron testigos de cómo un hombre empujó a una mujer contra la reja de una edificación de la carrera 49 con calle 94, frente a un parque público del noroccidente de Bogotá. El hombre desenfundó un arma y le disparó en el abdomen y segundos después se suicidó.

Cuando los testigos se acercaron a los cuerpos, advirtieron que la mujer aún tenía signos vitales. Llamaron a la línea de emergencias y, a los pocos minutos, la patrulla del cuadrante hizo presencia en la zona y, tiempo después, los primeros respondientes de la ambulancia ratificaron lo que los ciudadanos sospechaban: el agresor había perdido la vida, mientras que su víctima aún podía ser auxiliada.

Lea: Intento de feminicidio en el barrio La Castellana, en Bogotá

En medio de la multitud, la subieron a una camilla y emprendieron la marcha hacia la clínica Jorge Piñeros Corpas, en el norte de Bogotá, en donde permanece bajo pronóstico reservado. Entre tanto, llegó personal de la empresa de vigilancia en la que al parecer trabajaba el hombre, como supervisor de seguridad. El levantamiento del cuerpo culminó dos horas después.

"(La hermana del agresor) estaba sentada acá en el local llorando. Parece que la víctima fue su novia y lo había dejado hacía una semana. Ella estaba muy mal, muy triste y mientras hablaba por teléfono con su madre, quien al parecer le preguntaba por ocurrido le dijo: ‘No pues, mamá, lo que ya sabíamos’”, indicó uno de los testigos.

De acuerdo con la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, la víctima y su familia recibirán apoyo psicosocial y precisó que en este caso no se hará un acompañamiento legal. "Como hubo un suicidio (por cuenta del atacante), no se puede dar apoyo legal, porque no hay contra quien iniciar el proceso".

Este sábado se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, entre enero y octubre de este año 8.659 casos denunciados de violencia de pareja en mujeres, en Bogotá, según el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Por otra parte, de acuerdo con datos estadísticos de la Policía Nacional, en el mismo periodo se han registrado 7.382 denuncias por lesiones personales cuyas víctimas fueron mujeres. En 4.431 casos se utilizaron objetos contundentes; en 1.474 episodios no se emplearon armas; en 626, cuchillos.