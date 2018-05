Testigos electorales no autorizados intentaron ejercer esa labor en Bogotá

La Personería encontró que a varias mesas de votación llegaron testigos electorales que no estaban inscritos ante la Registraduría. Además,en varias mesas de votación hicieron falta jurados, por lo que se debieron reemplazar con jurados suplentes.

Pocos minutos después que se cerraron las mesas de votación en el país, y con la ciudadanía expectante por saber quién es el nuevo presidente de la República o, en su defecto, cuáles son los candidatos que pasan a segunda vuelta, la Personería de Bogotá anunció el hallazgo de tres fallas que afectaron la jornada de elecciones.

El primer problema que reportó la Personería fue que en varias mesas de votación hicieron falta jurados; es decir, se reportaron mesas a las que no llegaron los jurados titulares, por lo que la Registraduría debió reemplazarlos con jurados suplentes. Este problema ocurrió en mesas de votación de, por lo menos, cuatro localidades: Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos. Quienes eran jurados titulares y no asistieron, deberán pagar una multa de diez salarios mínimos mensuales, en el caso de los servidores públicos la multa llegaría hasta la destitución del cargo.

Asimismo, la personería constató que a varias mesas de votación llegaron testigos electorales que no estaban inscritos ante la Registraduría, por lo que no se les permitió el ingreso a los lugares de votación. Cabe aclarar, que a estas personas no se les privó del derecho al voto, pero sí se les prohibió realizar la labor de testigos.

Otro problema que encontró la Personería fueron las dificultades que tuvieron las personas en condición de discapacidad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el ente de control, en muchos de los colegio oficiales destinados para la jornada de elecciones hubo mesas ubicadas en lugares que no tenían accesos para personas con condiciones especiales de movilidad. Esto hizo que los jurados y organizadores tuvieran que bajar mesas y urnas en repetidas ocasiones, y así garantizar que esta población pudiera votar.

