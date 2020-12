Mientras que el 24 de diciembre solo se atenderá de forma presencial en el punto de la calle 13, el 31 solo habrá atención virtual para la salida de patios. Los días 26 y 31 de diciembre, como el 2 de enero, no se harán cursos pedagógicos.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció cambios en los horarios de atención al público durante las fiestas decembrinas para los trámites de salida de vehículos inmovilizados, cursos pedagógicos, impugnaciones y continuaciones, entre otros trámites que se desarrollan en las sedes de la entidad.

Para el próximo jueves 24 de diciembre, solo se tiene prevista la atención en la sede de la calle 13 # 37 -35, para los trámites de impugnaciones y Salida de Patios de Vehículos de forma presencial, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. El resto de los procedimientos de salida de patrios para infracciones B01, C14, D02, H02, D03, D04, D05, D06 y D07, se pueden hacer a través de la página www.movilidadbogota.gov.co, entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

El 31 de diciembre la atención será únicamente virtual, entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m., debido a que los bancos no prestarán atención esos días, mientras que los sábados 26 de diciembre y 2 de enero, los trámites para la salida de patios solo se harán a través de la página web, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Por último, los días 26, 31 de diciembre y 2 de enero no se harán cursos pedagógicos, por lo que las personas que estaban agendadas para esos días serán programadas para otras fechas sin perder los beneficios de al ley.

Otras entidades como el Acueducto de Bogotá suspendieron la atención presencial durante todo el mes de diciembre, mientras que entidades bancarias anunciaron que prestarán sus servicios el 24 y 31 de diciembre hasta el mediodía.