¿Propietario de carro o moto? El pago del impuesto con descuento vence el 4 de mayo

Las personas que tienen vehículos o motos de cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos matriculados en Bogotá tienen plazo hasta el próximo viernes 4 de mayo para pagar el impuesto vehicular con el 10% de descuento. Después de ese día se perderá ese beneficio y el plazo para pagar el monto completo será hasta el 22 de junio.

En la ciudad hay cerca de 1,7 millones de carros particulares, 115.500 de servicio público y 238.500 motos deben pagar este impuesto. Es decir, un total de 2,06 millones de vehículos que deben pagar este impuesto.

La administración espera recaudar cerca de $778 millones con el impuesto vehicular. De esta cifra, hasta ahora los propietarios de automotores solo han pagado $150 millones. El pago de este impuesto puede hacerse en sucursales y corresponsales bancarios de todo el país, presentando la factura. La Secretaría de Hacienda también habilitó el pago por internet por medio de su página web www.haciendabogota.gov.co, medio que ya había sido habilitado para el pago del impuesto predial.

Quienes tengan inquietudes sobre el pago pueden acercarse a los SuperCADES ubicados en la Avenida Carrera 86 No. 43 - 55 Sur (Américas), la Calle 146 A No. 105 – 95 (Suba), la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D – 12 (Bosa), la Cra. 5 A No. 30 D 20 Sur (20 de julio), la Avenida Calle 13 No. 37 – 35 (Calle 13, Movilidad y Hábitat) y la Carrera 30 No. 25-90 (CAD).

