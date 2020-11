Los hechos ocurrieron en la estación Ciudad Universitaria la noche del pasado lunes, cuando la mujer esperaba un articulado para dirigirse a su casa.

Un nuevo caso de hurto en Transmilenio se conoció este martes. Videos muestran cómo un delincuente apuñaló, dentro de la estación Ciudad Universitaria, a una trabajadora del sistema mientras la intentaba robar. Tras el hecho, la víctima fue trasladada al Hospital Méderi, donde se recupera de la lesión.

En el video de la cámara de seguridad de la estación se ve a la mujer esperando en uno de los vagones que se encuentra desocupado. En un primer momento, ella está viendo su celular, pero al percatarse que un hombre con chaqueta oscura se acerca, intenta guardar el dispositivo en una de sus mangas, pero el delincuente la aborda e intenta quitárselo a la fuerza.

Una vez ella le da la espalda el hombre comienza a lesionarla con el arma cortopunzante y cae con ella a la vía en la que transitan los articulados. Posteriormente, uno de los guardias de seguridad y un pasajero solicitan ayuda al verla sobre la vía.

La mujer, quien es operadora de Recaudo Bogotá, aseguró a Blu Radio que se encuentra muy débil, pero está recuperándose. “Ya me sacaron dos radiografías, no me alcanzó a afectar el pulmón, pero estoy inflamada en la espalda, no me puedo ni mover. Tengo la tensión muy bajita porque perdí mucha sangre”.

Por su parte, la empresa Recaudo de Bogotá informó que la mujer había terminado su turno minutos antes y tan pronto se presentaron los hechos, se activó el protocolo y recibió atención médica. “La última información del cuerpo médico es que se encuentra estable después de procedimientos y exámenes pertinentes”.

Asimismo, las autoridades señalaron que cuadras más adelante, el presunto responsable fue capturado, mientras la empresa aseguró que acompañará las instancias correspondientes para su respectiva judicialización.

“Nuestra compañía lamenta profundamente esta situación que se suma a las agresiones que en promedio sufren nuestros funcionarios cada 2 días en una labor de servicio en el sistema Transmilenio”, informó Recaudo Bogotá en comunicado.