“Traería a Mujica si soy gobernador de Cundinamarca”: Ricardo Mestizo

La contienda por la Gobernación de Cundinamarca la protagonizan cinco candidatos. Entre ellos Ricardo Mestizo, quien tiene el aval del Polo Democrático y el apoyo de Colombia Humana y la Unión Patriótica. Es ingeniero industrial, pero lleva más de 40 años involucrado en la vida política, primero en la Unidad del Pueblo y la Anapo, fuerzas con las que llegó al Concejo de Suesca, y junto a Gustavo Petro, con quien fundó el periódico Carta del Pueblo y el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá.

Asegura que no militó en el M-19, pero hizo parte activa de su movimiento político. Desde hace ocho años está trabajando con el Polo en el departamento, por lo que terminó siendo su candidato único. Entre sus principales propuestas está fortalecer la educación en la región y las poblaciones rurales vulneradas, y trabajar contra la corrupción, para lo cual, manifiesta, traería al expresidente uruguayo José Mujica.

¿Cómo terminó siendo candidato a la Gobernación de Cundinamarca?

Producto de mi militancia política y reconocimiento, soy el candidato del Polo. Luego se adhirieron la Colombia Humana de Petro y la Unión Patriótica, con Aída Avella, es decir, la izquierda está unida en Cundinamarca. Es una aspiración, pero no será fácil, porque estamos enfrentados a la corrupción y el clientelismo y eso ha hecho que el departamento sea uno de los más corruptos en el país. Lo dicen los entes de control.

¿Cómo enfrentar esa corrupción?

Con un plan anticorrupción donde haya veeduría departamental y municipal, acompañada de los entes de control. No obstante, esto se logra fundamentalmente con el ejemplo. Yo traería al expresidente José Mujica de Uruguay si soy gobernador, para que les enseñe a las nuevas generaciones a crear nuevos ídolos, diferentes a Pablo Escobar y el dinero fácil. Que sigan a escritores y científicos, porque muchos llegan a las alcaldías queriendo ser los nuevos ricos del departamento.

¿Qué propone respecto al área de Bogotá Región?

Se tiene que crear una autoridad única ambiental, de movilidad y de seguridad. Establecer un área metropolitana como la del Valle de Aburrá. Además, estoy de acuerdo con construir la ALO y el tren de cercanías hasta Facatativá.

¿Qué otras necesidades hay en movilidad?

La clave es ampliar la autopista Norte, la calle 13 y las salidas de Bogotá, pero no con impuestos, porque la gente no aguanta más. Hay que hacer la troncal de los Andes, para descongestionar la movilidad entre Chía y Bogotá. Para eso se necesita reducir lo que se destina para funcionamiento en el presupuesto. También hay que trabajar en la troncal del carbón y la de Rionegro, que va de Pacho a Yacopí.

¿Qué hacer con la ruralidad?

En la región no hay competitividad, porque no hay subsidios ni vías. El actual gobernador hace fiestas del Día del Campesino y entrega picas, pero eso no resuelve el problema. Se pueden buscar créditos para los agricultores a través de Finagro y el Banco Agrario. Montar centros de acopio, apoyar las cooperativas y hacer promoción de la agricultura; tratar de protegerlos.

¿Construirá más colegios?

La educación en el departamento es un negocio. Hay que promover la universidad de Cundinamarca, darle más presupuesto, porque está desfinanciada y se necesitan más facultades que se acoplen a la vocación económica de cada provincia. También hay que hacer cambios curriculares en los colegios y preparar tanto a directivos como docentes de la región.

En salud, ¿cómo mejorar la calidad del servicio?

Es necesario construir más hospitales. En el departamento solo hay dos de tercer nivel. El de Zipaquirá lo han inaugurado tres veces y el de Tocancipá llevan 10 años construyéndolo. Mientras a Convida, que es la primera EPS del departamento, hay que fortificarla y hacerle una reingeniería, porque se la han entregado a políticos.

¿Cómo ve la seguridad?

Ha mejorado, porque los grupos paramilitares desaparecieron, así como los frentes de las Farc que estaban en el Guavio y Sumapaz. Lo que sigue siendo un problema grave es el microtráfico y el robo. Eso se ataca con más pie de fuerza y Policía. Por ejemplo, Soacha tiene 700 uniformados para una población de 700.000 habitantes, por lo que se necesita más servicio de inteligencia y vincular a la comunidad, como se ha hecho en La Habana.

¿Qué ha visto recorriendo la región?

Una nueva generación de jóvenes preparados, con discursos y con propuestas. También hay provincias, como el Tequendama y Sumapaz, con tradición de lucha, que recuerdan a Galán y a Pizarro. En la región, la gente está mamada de la corrupción. Ahora hay que esperar que lo manifiesten políticamente, porque hay muchas cosas en juego en la campaña.