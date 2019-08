Transmicable estuvo sin servicio por problemas en el suministro de energía eléctrica

Desde muy temprano, Transmilenio informó a través de su cuenta de Twitter que la operación de Transmicable no había iniciado este viernes por causa de una falla eléctrica interna en el equipo de tensión en el cable de ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. Sin embargo, a esta hora el sistema ya se encuentra funcionando normalmente.

#TMahora (6:12 a.m.) Si eres usuario de #TransMiCable, te informamos que por problemas en el suministro de energía eléctrica en el Tunal, la operación no ha iniciado y al momento no se permite el ingreso. Te recomendamos tomar rutas alimentadoras. pic.twitter.com/mUXNbmLakM